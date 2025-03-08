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宋逸民陳維齡打開門讓媒體進教會　兒子英國延畢一年原因曝光

記者葉文正／台北報導

宋逸民、陳維齡夫妻檔領軍的「藝起發光」教會7日晚間舉辦一年一度的感恩餐會，這是他們舉辦餐會數年來，第一次邀請媒體參與，他們希望藉由「敞開大門」的方式，讓大家更了解藝起發光，帶領教友們持續幫助社會，4月19日也即將下台南巡迴演出。

▲藝起發光年度感恩餐會。（圖／記者葉文正攝）

▲藝起發光年度感恩餐會，吳東諺(左起)、宋逸民、陳維齡、白家綺與張文綺。（圖／記者葉文正攝）

回顧過去幾年，陳維齡認為只有「感恩」可以形容，感恩每一個相遇、感恩每一個幫助他們的人，宋逸民也罕見分享2023年底遇到的最大風波，坦言那陣子焦慮到體重直落，心臟舊疾也發作，現在重拾健康，繼續帶領教友們依然是他的重要使命。

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▲藝起發光年度感恩餐會。（圖／記者葉文正攝）

▲餐會前教友們一起禱告。（圖／記者葉文正攝）

「藝起發光」教會經歷過去風波，宋逸民認為公眾人物可受公評，未來會做更多公益，4月15日已確定要動員40、50位藝人送物資給需要的家庭，4月19日也即將下台南巡迴演出；而先前宋逸民也有籌備拍攝福音劇，預計將在5月播出。

▲藝起發光年度感恩餐會。（圖／記者葉文正攝）

▲所有人都放下藝人身分，一起為餐會努力。（圖／記者葉文正攝）

宋逸民在風波期間，情緒低潮影響了心臟與身體，但現在都撐過來了，他表示自己一切都回到正常了，「大難不死，必有後福嘛！還胖了2公斤，快要達到70公斤了」。

宋逸民也感性表示：「我沒有維齡不行啊！她是我的再生父母，以前是我照顧她，現在是她照顧我，教會能夠建立，大部分都是維齡全力的支持，我就更尊敬她，女生的韌性真的比男性強，還好娶到了賢內助、好太太，我們兄弟都是。」陳維齡聽後感動之餘，她也感謝老公宋逸民帶她走上蒙福之路。而昨天宋達民牧師也到現場力挺兄弟，見到多年不見的朋友更是開心。

而宋陳兩人的大兒子「駿哥」目前已經在英國實習，主要是在當地的中學當老師，幫助需要幫助的學生，且確定大學會延1年畢業，也將在當地申請研究所繼續念書。宋逸民也開心表示，兒子在做的事跟他很類似，都在幫助別人；而兒子跟他們的關係很好，每天都會打電話聯繫，駿哥也不吝嗇跟他們分享感情生活，若未來有個外國媳婦，宋逸民夫妻檔也覺得很棒，支持兒子做各種對的事情。

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宋逸民, 陳維齡, 洪百榕, 宋達民, 藝起發光

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