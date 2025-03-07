ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

記者劉宛欣／綜合報導

網紅NanaQ針對被薔薔否認性騷擾，還反咬闖進更衣間看裸體，私下傳訊息道歉等指控，在7日正式發表5分鐘影片回應，她表示這段期間以來，當初只是站出來站在受害者角度的發言「被有心人士曲解、引戰」，為此她在影片中列出3點回應、2個真相、澄清4點不實的指控。

▲NanaQ。（圖／翻攝YouTube／NanaQ）

▲NanaQ。（圖／翻攝YouTube／NanaQ）

▲NanaQ列三點澄清。（圖／翻攝YouTube／NanaQ、IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

NanaQ表示自己之所以在孫生性騷事件當下發文，是因為能理解性騷受害者為何無法反抗、不敢反抗、公開事件的原因，「我沒有要求別人做什麼，沒有控訴、沒有引戰」，至於薔薔發影片後，NanaQ被網友指控「說謊」，她表示自己被性騷的當下之所以繼續拍攝，是因為被嚇到，「但當場其他人沒有感到不妥，所以我自我懷疑是否過度反應」，直到後來思考才發現是性騷擾。

NanaQ指出拍攝當下，自己拒絕時，雙方拉扯很久，最後仍繼續拍攝，「我擔心對方聲量比自己高，被曲解成不配合、耍大牌。」至於為何事後要向薔薔道歉，她則解釋「因為我處於自我懷疑狀態，不舒服也不會否定對方好的一面，也不會省略禮貌，我覺得不舒服以及事後謝謝對方，以及我認為對方是個好人，這三件事可以同時存在」。

▲NanaQ。（圖／翻攝YouTube／NanaQ）

▲NanaQ。（圖／翻攝YouTube／NanaQ）

▲NanaQ曬腳本與對話截圖。（圖／翻攝YouTube／NanaQ）

針對4個對NanaQ「不實」的指控，她強調薔薔整天穿的都是同一件衣服，也沒有換衣服，所以不存在掀開簾子看身體的事件，自己也沒有請薔薔幫忙推廣IG，而至於腳本的部分，她則指控「我確認過腳本接受拍攝，影片中的很多事件都不在腳本中」，向薔薔道歉是針對「讓薔薔上新聞」，而不是道歉「分享被性騷」的感受這件事。

最後，NanaQ表示：「我能理解對方情緒，也能理解酸民不認同，我知道並不是每個人都有心理學上的知識，我沒有要求結果。」她無奈指出自己一直以來都沒有經紀人、助理、經紀公司，很明顯沒有資源，也沒有龐大聲量，所以只能靠自己澄清不實的事件，「我再怎麼怨恨一個人，我也絕對不會想傷害對方」。

►NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！「拉手貼奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

►NanaQ控性騷後竟又「傳私訊道歉薔薔」　她傻眼：大街打人小巷道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

典典寶寶說劉亮佐是美人魚XDD

推薦閱讀

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

網曝「鋒菲戀式明星情侶」世紀復合！IP位置洩爆料來源…網瘋猜2對

網曝「鋒菲戀式明星情侶」世紀復合！IP位置洩爆料來源…網瘋猜2對

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　被認證爽喊：以為在做夢！

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

侯佩岑「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」　上百名藝人轉發央視貼文

NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

網曝「鋒菲戀式明星情侶」世紀復合！IP位置洩爆料來源…網瘋猜2對

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NanaQ

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NanaQ揭「道歉薔薔內幕」　還原拍片過程認：不敢反抗
  2. NanaQ連轉發多篇「心理分析文」　她看完影片挺：薔薔真的瘋過頭
  3. 曾智希認「怕證婚儀式不值得」　放閃甜謝陳志強：一輩子忘不了
  4. NanaQ反擊不被買單！　網出征YT、IG批矛盾「妳到底在說什麼？」
  5. NanaQ駁「闖更衣間看薔薔裸體」！　曬截圖反控她：許多事都不在腳本
  6. 直擊／SJ藝聲來台「嗨到直接衝下台」　下秒悲劇...當眾崩潰：好煩
  7. 鄭爽遭封殺4年傳「拍短劇」復出！　內容改編本人經歷影射渣前夫
  8. NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解
  9. Ryu離婚後動態首更新！　「同框短髮女伴賞櫻」曝走出陰霾近況
  10. 琳妲翹腳側坐「解放比基尼」洩側身S曲線！　歪頭羞喊：叫聲美女

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366