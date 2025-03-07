NanaQ發片反擊了！列薔薔、酸民「4不實指控」澄清：被有心人曲解

記者劉宛欣／綜合報導

網紅NanaQ針對被薔薔否認性騷擾，還反咬闖進更衣間看裸體，私下傳訊息道歉等指控，在7日正式發表5分鐘影片回應，她表示這段期間以來，當初只是站出來站在受害者角度的發言「被有心人士曲解、引戰」，為此她在影片中列出3點回應、2個真相、澄清4點不實的指控。

▲NanaQ列三點澄清。（圖／翻攝YouTube／NanaQ、IG）

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NanaQ表示自己之所以在孫生性騷事件當下發文，是因為能理解性騷受害者為何無法反抗、不敢反抗、公開事件的原因，「我沒有要求別人做什麼，沒有控訴、沒有引戰」，至於薔薔發影片後，NanaQ被網友指控「說謊」，她表示自己被性騷的當下之所以繼續拍攝，是因為被嚇到，「但當場其他人沒有感到不妥，所以我自我懷疑是否過度反應」，直到後來思考才發現是性騷擾。

NanaQ指出拍攝當下，自己拒絕時，雙方拉扯很久，最後仍繼續拍攝，「我擔心對方聲量比自己高，被曲解成不配合、耍大牌。」至於為何事後要向薔薔道歉，她則解釋「因為我處於自我懷疑狀態，不舒服也不會否定對方好的一面，也不會省略禮貌，我覺得不舒服以及事後謝謝對方，以及我認為對方是個好人，這三件事可以同時存在」。

▲NanaQ曬腳本與對話截圖。（圖／翻攝YouTube／NanaQ）

針對4個對NanaQ「不實」的指控，她強調薔薔整天穿的都是同一件衣服，也沒有換衣服，所以不存在掀開簾子看身體的事件，自己也沒有請薔薔幫忙推廣IG，而至於腳本的部分，她則指控「我確認過腳本接受拍攝，影片中的很多事件都不在腳本中」，向薔薔道歉是針對「讓薔薔上新聞」，而不是道歉「分享被性騷」的感受這件事。

最後，NanaQ表示：「我能理解對方情緒，也能理解酸民不認同，我知道並不是每個人都有心理學上的知識，我沒有要求結果。」她無奈指出自己一直以來都沒有經紀人、助理、經紀公司，很明顯沒有資源，也沒有龐大聲量，所以只能靠自己澄清不實的事件，「我再怎麼怨恨一個人，我也絕對不會想傷害對方」。

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