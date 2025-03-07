NanaQ反擊不被買單！　網出征YT、IG批矛盾「妳到底在說什麼？」

記者劉宛欣／綜合報導

網紅NanaQ 7日晚間發布澄清影片，標題為「被性騷擾說謊的真相」，針對自己發動態表示當年與薔薔拍片有被性騷擾的感覺，只是想要分享身為受害者，的確很多時候是後來才越想越不對勁，當下選擇繼續拍攝，是怕被誤會耍大牌，也擔心自己聲量沒有薔薔高，以及為何向薔薔道歉，影片一出馬上湧入網友迴響，而大多數人並不買單她的說法。

▲NanaQ發片澄清，但底下留言依舊不太友善。（圖／翻攝自NanaQ IG）

NanaQ的Instagram、YT下方湧入諸多網友表達看完影片的看法，許多人直接質疑她的說法存在邏輯漏洞，包含聲稱被性騷擾了、覺得對方是好人、禮貌表達感激這三件事「不衝突」，至於她表示自己只是抒發感受，沒想讓薔薔捲入風波，也被網友揪出當初的動態，給出的線索都相當明顯，讓網友一下子就挖出是薔薔。

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▲NanaQ影片中的說法，網友批評有邏輯漏洞。（圖／翻攝自NanaQ YT）

有網友直接列出5分鐘影片的重點：「我還是受害者，我沒有要怪誰或引戰，但是我是受害者，我都同意當下拍攝內容，同意上片，兩年後...欸？我好像有被性騷，我沒有要怪誰喔，也沒有要引戰喔，但是我是受害者，謝謝。」認為NanaQ表裡不一，說的跟做的是不同一套。

其他網友也紛紛留言「妳到底在說什麼啊，這個澄清沒有很好欸」、「妳要不要聽聽妳自己在說什麼？」、「覺得對方性騷還會覺得對方是好人？什麼邏輯」、「妳好可憐，邏輯爆炸」、「不喜歡你的人一律叫酸民嗎？拿人家東西、流量倒還滿敢的，當個表裡如一的人很難嗎？」、「言語之下都在表達薔薔比較大咖，仗勢欺人的感覺」、「講得好像妳懂心理學」。

▲NanaQ各社群留言。（圖／翻攝自NanaQ IG、YT）

不過，也有部分網友寫下鼓勵，喊話「看完影片了，與上次不同，妳變得更勇敢、堅定又乾脆的面對事情！這就是為什麼我一直都很支持妳，妳很棒」、「老實說 這件事只有當時在場的人有資格講話 而我們身為觀眾其實沒什麼好品頭論足的」。

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