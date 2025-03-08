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小孟老師／3月8日星座運勢　魔羯壓力瞬減「貴人是雙魚」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：團隊合作愉快

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感情：異性主動攀談

財運：有利金錢交易

幸運色：珍珠色

貴人：射手

小人：天秤

雙子座

工作：與同事好合作

感情：到浪漫處約會

財運：討回之前的帳

幸運色：象牙色

貴人：天秤

小人：雙魚

天秤座

工作：掌控處理局面

感情：有望告白成功

財運：藝術品賣高價

幸運色：粉橘色

貴人：水瓶

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：壓力重擔減少

感情：美麗意外邂逅

財運：金融理財有賺

幸運色：翠綠色

貴人：雙魚

小人：金牛

金牛座

工作：具有分析能力

感情：親友介紹異性

財運：新人脈有錢賺

幸運色：銀灰色

貴人：金牛

小人：射手

處女座

工作：事業意外升遷

感情：新戀情新機會

財運：辛勤奔波得財

幸運色：丹寧色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：新創意有點子

感情：理想溝通互動

財運：搞創意收入廣

幸運色：金黃色

貴人：雙子

小人：天蠍

天蠍座

工作：真誠對待客戶

感情：熱情主動付出

財運：結識金融高手

幸運色：玫紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

雙魚座

工作：專業成為專家

感情：新友誼新夢想

財運：偏財收入頗豐

幸運色：寶藍色

貴人：巨蟹

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：情緒控管得宜

感情：懂得討人歡喜

財運：經商順利有賺

幸運色：漆黑色

貴人：獅子

小人：處女

獅子座

工作：提攜職場後輩

感情：珍惜眼前豔遇

財運：得到政府補助

幸運色：藕紫色

貴人：牡羊

小人：魔羯

射手座

工作：適宜多看看書

感情：朋友介紹相親

財運：公司為你加薪

幸運色：卡其色

貴人：處女

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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