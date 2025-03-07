派翠克神模仿GD新歌「釣出本尊按讚」　爽喊：我被認證了！

記者王靖淳／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON，權志龍）最近發行新專輯，主打歌〈TOO BAD〉MV找來人氣女團aespa隊長Karina助陣，兩人夢幻同框畫面曝光後，掀起不小討論，就連藝人派翠克都找來好友啾啾（吳慈敏）拍片模仿，事後再將影片上傳至IG並標記GD的帳號。今（7）日派翠克開心透露，GD不但看了他的短片，甚至還按了讚，讓他感到驚喜不已。

▲派翠克、啾啾（吳慈敏）模仿〈TOO BAD〉。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

派翠克今（7）日透過IG曬出一張截圖，畫面中可見到，南韓天王GD按了他先前發布在IG的模仿短片。為此，派翠克對於能被偶像按讚感到相當興奮，同時也開心表示：「是GD！權志龍本龍！我的影片被本人認證了！嗚嗚嗚。」貼文及截圖內容曝光後，立即吸引大批網友朝聖，就連藝人阿Ben、網紅雪碧、樂天女孩艾融等人也都留言表示驚訝及羨慕，「台灣BG出頭天了」、「哇噻」、「台灣光光。」

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▲派翠克、啾啾（吳慈敏）的模仿影片被GD按讚。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

GD新歌〈TOO BAD〉除了找來安德森帕克（Anderson .Paak）合作，Anderson .Paak是美國韓裔創作歌手、饒舌歌手、鼓手，在2021年與火星人布魯諾（Bruno Mars）組成R&B組合Silk Sonic，同年4月就登上Billboard Hot 100榜首，並在2022年葛萊美獎獲得年度歌曲、年度唱片獎。MV更是邀來女團aespa成員Karina，同框飆舞的互動驚艷眾人。

▲▼GD按派翠克的IG短片讚。（圖／翻攝自Instagram／patrickliu0721）

