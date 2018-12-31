零下21℃戶外表演　汪峰一開口「狂冒白煙」網笑瘋：自帶加濕器

記者傅家妤／綜合報導

大陸音樂人汪峰31日晚間登上北京衛視的「2019環球跨年冰雪盛典」，而這次活動的表演舞台是設置在戶外，加上他是在黑龍江哈爾濱表演，當地天氣非常寒冷，站在舞台上的他，只要一開口，嘴裡不斷冒出白煙，畫面在微博上引起瘋傳，被不少網友笑虧是「自帶加濕氣」，讓人笑翻。

▲汪峰一開口就狂冒白煙。（圖／翻攝自微博／《新浪綜藝》）

汪峰一身黑色系打扮，身穿黑色高領毛衣，搭配黑底金色圖案的長外套，手上還戴著皮外套，不過因身在戶外，加上他所在的表演場地，是在黑龍江的「冰雪大世界」，當地氣溫只有零下21度，與台下觀眾比起來，他的穿著依舊略顯單薄，雖然非常寒冷，但他還是非常敬業地演唱。

▲汪峰被網友調侃「自帶加濕器」。（圖／翻攝自微博／八鵝吃瓜醬）

不過，從汪峰嘴裡不斷飄出的白煙，可以看出其實氣溫是很低的，加上他所選唱的《勇敢的心》，是一首略帶搖滾曲風的歌曲，他必須全程張大嘴巴演唱，每每只要合嘴再打開，嘴裡就會不斷冒出白煙，畫面看上去非常逗趣。該段影片也在微博上引起瘋傳，網友紛紛笑言：「可以感覺得到汪峰是真的冷啊」、「這是自備加濕器的效果」、「每唱一句就冒的煙都可以把自己包圍」，逗趣畫面掀起部少熱議。

▲汪峰人在哈爾濱零下21度演出也沒有失準，非常敬業。（圖／翻攝自微博／《新浪綜藝》）