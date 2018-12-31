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台中2.5萬人爽翻！　五月天承諾「一定超時、一定加班」

記者關韶文／台中報導

2018年的最後一天，《人生無限公司》無限放大最終版演唱會在台中洲際棒球場無限跨年，五月天晚間9點準時開唱，一連演唱多首快歌揭開演唱會，石頭也用力喊話，「我們一定會超時，一定會加班！」

五月天《人生無限公司》台中第六場在31日晚間登場，五月天一連演唱多首歌曲包含，《派對動物》、《傷心的人別聽慢歌》、《最好的一天》、《入陣曲》、《你不是真正的快樂》，現場2.5萬粉絲舉起螢光棒，點亮台中洲際棒球場。

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天在台中跨年。（圖／資料照／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

石頭首先開心和粉絲打招呼，「之前的演唱會，五月天都喜歡大家大聲唱用力跳，但是今天我希望大家保持一點體力冷靜一下，待會我們一定會超時、我們一定會加班。」瑪莎則說，「今天是2018最後一天，我想這應該也是第一次五月天在台中跨年，雖然說如果把日期撇掉，跟其他天沒什麼不一樣，因為有了日期，就好像有一點特別，給大家一點機會，忘掉過去的不愉快，看看明年可以做什麼。」

2018進入最後倒數，怪獸開心表示，「希望大家今天可以拋下心裡的任何不愉快、任何束縛，遇到大家想唱的歌就一起大聲唱，不要保留任何體力。」冠佑則笑說，「今天是倒數第五場，希望大家今天用五更腸旺的吶喊聲、五更腸旺的嗆辣感，跟我們High到最後。」

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