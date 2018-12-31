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展榮拋震撼彈！　年末無預警宣布「不再上傳影片」：經過這群人討論

記者田暐瑋／綜合報導

團體「這群人」靠著創意搞笑影片爆紅，雙胞胎兄弟展榮、展瑞人氣也跟著暴漲，但不久前一度傳出茵聲要拆夥，引起一陣騷動。30日展榮在IG上再度拋出震撼彈，宣布「不再上傳影片」，把粉絲嚇得一個措手不及。

展榮30日在IG發文，無預警宣布不再上傳影片，寫道：「我們群人在經過討論後，決定今年上完這部片後，不再上傳影片，希望粉絲們能等我們明年的影片，明年見！」

▲展榮。（圖／翻攝自展榮IG）

▲展榮。（圖／翻攝自展榮IG）

不少粉絲當場嚇傻，仔細一看才發現自己被耍，又氣又好笑地說「差點被騙了，灑眼」、「嚇死，差點飆髒話」、「嚇到一秒，然後想到今年只剩一天了」、「跨年必備老梗」、「沒看清楚，差點嚇爛」、「前面嚇死我了」、「有時候你們真的很靠腰」。

▲展榮。（圖／翻攝自展榮IG）

▲粉絲反應。（圖／翻攝自展榮IG）

展榮、展瑞和茵聲因另外成立「三個人」團體，發行單曲、拍雜誌封面等，鮮少出現在近期「這群人」的影片中，引發外界質疑3人將退團單飛。展榮展瑞在FB發文首度給出答案：「老實說很多事情不讓自己跨出去，是不會進步的。」兄弟倆也表示畢竟30歲了，要思考的事比以前還要多，兩人也已經長大了。

▲展榮。（圖／翻攝自展榮IG）

▲展榮展瑞。（圖／翻攝自展榮IG）

而對於退團傳聞，展榮、展瑞也直接給出說明：「希望大家不要誤會，我沒有想過要散還是離開。」更表示「這群人」的初衷沒有變，團員的感情也沒變，兩人透露：「變的只是不同階段的我們，必須適應不同階段的相處、選擇，我們也有了更多的責任。」

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