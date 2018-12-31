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賴琳恩「光溜溜只遮重點部位」！　爆尺度床照PO網…嬌喊：超舒服

記者田暐瑋／綜合報導

賴琳恩2017年初與交往多年的陳乃榮結婚，小倆口依舊甜蜜，甚至無預警放閃讓粉絲來不及戴好墨鏡，在2018年的最後一天，她不吝嗇分PO出尺度爆表的火辣裸照，只見她全身沒穿，只用床單裹住，露出半邊光滑肌膚，還嬌喊：「超級舒服～」讓男粉絲看得鼻血直噴。

賴琳恩31日在臉書PO出私密照，只見她全身赤裸，只用白色床單隱約遮住重要部位，露出半邊雪白手臂，另一張則是她光著上半身趴在床上接受SPA服務的照片，整片光滑美背一覽無遺，享受貴婦級SPA之後，讓她舒服直喊：「超級舒服～他們說我皮膚超好Der！」讓人想一親芳澤。

▲賴琳恩。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）

▲賴琳恩只用床單遮住身體。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）

賴琳恩婚後尺度越來越不設限，曾透露有時候在家甚至連衣服都不穿，只套上一件圍裙做菜，怎料老公看到只淡淡問了一句：「妳不冷嗎」，讓她好氣又好笑，但老公也不是個不解風情的人，她透露對方有買過愛麗絲的衣服給她，「我自己也很愛買女僕裝、貓女裝、兔女郎裝之類的變裝服，以前參加party會穿，現在偶爾在家也會穿給他看」，意外增添不少情趣。

除了大膽嘗試各種「戰鬥服」，該如何用言語挑逗另一半，也是不少網友好奇的部分，賴琳恩坦言換上女僕裝後，會對陳乃榮說：「主人你今天要吃什麼？」穿上制服時，則會撒嬌說：「老師這題我不會～」有時甚至不會說那麼多，直接大方地說：「啊～～～（嬌聲）來吧！」

▲賴琳恩。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）

▲賴琳恩露出光滑美背。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）

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