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神童！Jasper「5歲第一次滑雪」完美0失誤　應采兒得意：沒想到這麼猛

記者田暐瑋／綜合報導

星二代Jasper（小小春）是陳小春和應采兒的兒子，先前因參加《爸爸去哪兒5》後爆紅，一家人的有趣互動受到大眾喜愛。應采兒27日帶著兒子度假去，上傳3段Jasper正在滑雪的影片，只見Jasper態度從容，從頭滑到尾都沒有摔倒，且姿勢相當優美，讓應采兒自豪又滿意。

5歲的Jasper個性乖巧，沒想到也很有運動天份，應采兒替他拍攝3段滑雪影片，只見他小小身軀站在滑雪板上，悠閒輕鬆地在雪地上滑行，中途遇到雪裡插著的樹枝還能快速閃開，態度相當從容，將近2分鐘的過程他完全沒有跌倒和失誤，應采兒得意透露，這還是他第一次滑雪，成果讓做媽的相當滿意。

▲應采兒帶兒子滑雪。（圖／翻攝自微博）

▲應采兒帶兒子滑雪。（圖／翻攝自微博）

不少網友看到影片後驚嘆連連，直言Jasper滑雪的場地不是一般有專人幫忙清除掉樹枝的平滑地面，他不只能在樹林間滑行自如，就連遇到起伏的坡地都能安然度過，看起來完全不像是第一次滑雪的生手，「神童！太厲害了」、「運動細胞也太好」、「好厲害呀！好像老手一樣」。

應采兒被目擊帶著兒子和家人到北海道滑雪度假，她穿著螢光粉紅色的雪衣，全身包緊緊，絲毫看不出肚子是否有隆起跡象，有網友也猜測，負責一路跟拍兒子影片的應該就是應采兒，直言：「跟拍還能拍這麼好，表示技術更強大！」

▲應采兒帶兒子滑雪。（圖／翻攝自微博）

▲應采兒帶兒子滑雪。（圖／翻攝自微博）

▲應采兒帶兒子滑雪。（圖／翻攝自微博）

應采兒近日在微博發文，更意有所指地說：「做遊戲都要有隊友，我采鵝隊已經有隊友啦，那另一隊呢？」更表示：「做媽媽從來不孤單。」並曬出一張自己坐在沙發上的美照，只見她手上拿著馬克杯，開心看向一旁露出燦笑，她身邊還放著一罐保健食品，再仔細一看，上面寫著「孕期用複合維生素」，引起粉絲留言：「二胎了嗎」、「給Jasper生個妹妹」，但也有人認為只是廣告，或是備孕中也會服用。

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Jasper, 陳小春, 應采兒

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