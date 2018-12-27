金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

記者田暐瑋／綜合報導

部落客金老佛爺（金楨美）因為不小心撞斷整完型的鼻子，成為外界討論話題，原本想進廠維修，卻不小心懷孕，只好推遲整修時間。她不久前雖順利產下第二胎，卻因為還在哺乳無法整型，近來她覺得鼻子越來越緊，表示鼻子變得越來越朝天，讓她相當悲觀：「不知道我的鼻子能不能救回來………」

金老佛爺25日在IG發文，PO出鼻子被撞歪前的自拍照，對比現在鼻頭朝天變形的模樣，她透露在餵奶的這段期間感覺到鼻子越來越痛又緊，「每次感到緊代表鼻子越來越往上攀岩。」想起在生完第一胎女兒後，因為經常熬夜餵寶寶導致身心疲憊，當時也有這樣的感覺。

▲金老佛爺。（圖／翻攝自金老佛爺IG）



雖然很想把鼻子整回原形，但金老佛爺只能冷靜等寶寶斷奶之後，再來安排手術，也以自身經歷提醒同樣想整型的網友，要懂得保護自己，「雖然這鼻子也是做的，也不知道我的鼻子能不能救回來………」她透露預計2019年3、4月回廠維修鼻子。

對於很多人好奇為何不早點矯正鼻子，金老佛爺曾解釋，2017年4月在大女兒斷了母奶後有去看診，醫生判斷她的鼻子肌肉太緊繃，要先吃6個月的藥再看狀況，同年10月得知有新技術可以修鼻，但醫生仍建議要先等新產品效果穩定後再動刀，她只好繼續吃藥等待。

▲金老佛爺打算明年手術。（圖／翻攝自金老佛爺IG）



等到醫生終於通知可以進行手術，金老佛爺卻發現已經懷孕6週，坦言當下情緒蠻崩潰，第一個念頭是想到鼻子該怎麼辦，「新生命是非常祝福的一件事，但我很對不起我的寶寶，人的心態真是很可笑！！！」上天給的這個震撼驚喜，讓她哭笑不得。

▲金老佛爺。（圖／翻攝自金老佛爺IG）