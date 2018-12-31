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孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！　最速成就達成…網驚：真的猛

記者田暐瑋／綜合報導

星二代孫安佐自美返台後，動作頻頻，從爭議少年逐漸轉變成人氣網紅，最近並向網友徵集問題，準備拍「Q&A」的影片。沒想到他才轉型成YouTuber不到1個月，就已經突破「百萬成就」，他也透過IG向支持自己的粉絲道謝，看來後勢可期。

孫安佐30日在IG發文，慶賀自己的「VLOG XX 不專業健身 XX 動漫評論 （上集）」影片突破百萬，留言將近3500則，而達成這個成就只花了短短4天，他開心說道：「感謝大家支持，第一部破百萬的影片。」可說是轉型成功的第一步。

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）

許多YouTuber的影片要達成百萬門檻不是容易的事，孫安佐在短短4天達成，引來不少網友留言力挺，「偉哉佐哥」、「太快太猛了吧」、「館長欽定佐哥」、「希望未來有跳舞的影片」、「史上台灣youtuber成長幅度最大的」。

孫安佐日前在IG上公開3人工作團隊的畫面，照片中有3名疑為他的同窗好友，聚集在電腦桌前，似乎在忙著拍片的前置作業，他還大方的標記3人的IG帳號，從標記的名字連過去，其中一名友人還在自己的帳號中發了限時動態幫他宣傳，呼籲大家趕快去提問。孫安佐本人也在發文中表示：「準備拍Q&A，歡迎提問。」

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐感謝粉絲。（圖／翻攝自孫安佐IG）

孫安佐傲人線條讓眾多同世代網友感到好奇，由於他被太多人詢問身高體重，乾脆公開inbody（身體質量），包括身高180CM，體重67.8KG，體脂肪7.3KG略低，大多落在正常範圍內。身材變壯碩的孫安佐並無肥胖問題，反而體脂肪低於標準值。他積極更新貼文，現在還被敲碗「有考慮過跟館長單挑嗎？」還有人建議可以換造型「換掉眼鏡」、「真的很愛這頂帽子」，眾人一言一句給意見，互動相當熱烈。

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