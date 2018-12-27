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楊冪「3年只陪了女兒37天」！　知情人再爆分居劉愷威內幕

記者田暐瑋／綜合報導

楊冪在22日宣布離婚，跟前夫劉愷威轉為朋友關係，未來將以親人的身分，共同撫養4歲的女兒「小糯米」。從傳出婚變以來，楊冪因為工作滿檔，除了一家人鮮少一起現身，更很少很機會回香港，爆出她在這3年來，和寶貝女兒見面的天數只有37天。

楊冪2014年生下小糯米，但隔年就爆出婚變，2017年是全家人最後一次公開被拍到合體畫面，有香港媒體爆料，她因為工作排滿滿，女兒則是待在香港由公婆照顧，3年來只和女兒相處37天，2016年相處23天、2017年8天半、今年則只有5天。

▲楊冪和女兒。（圖／CFP、翻攝自微博）

▲楊冪和女兒。（圖／CFP、翻攝自微博）

這個爆料引起網友不小爭議，有人認為楊冪是工作狂，加上戲約活動不斷，可說是大陸曝光率最高的女星之一，一年內只能見女兒幾次面也是有可能的，但也有人抱持另一種看法，認為37天的算法太離譜，「是趴在楊冪身上算嗎」、「人家也有私底下相處的時間吧」、「能算出這麼精準的數字也是奇了」。

楊冪近日接受大陸節目《不止於她》專訪，談到自己4歲的女兒小糯米時，她透露：「我們家閨女非常的open。」還笑著模仿女兒私下喊她媽媽的可愛模樣，她更表示女兒會問她：「媽媽～妳是男孩嗎？」她則回應：「我是女孩！」罕見地分享母女間的逗趣互動。

▲圈內人揭楊冪婆媳不合內幕。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪和劉愷威。（圖／翻攝自微博）

楊冪日前也曾透露，女兒近來特別喜歡唱英文歌給她聽，「每次聽到她可愛又童稚的歌聲，就真的很溫暖。」她曾提及對小糯米唯一的寄望，就是希望可以健康成長，「我盡量讓她不要覺得自己有多麼的特殊，因為也沒有什麼可特殊，妳不應該被受到特殊照顧，所以不要覺得自己是誰，別給自己加任何的光環或是枷鎖，那不是妳應該有的。」認為女兒就是一個普通的小孩，就該有個正常的童年。

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楊冪, 劉愷威, 小糯米

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