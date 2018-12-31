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跨年壓軸卡司超強懶人包！　「北3王1后 v.s南4王1后」妹神尬場謝金燕

記者田暐瑋／綜合報導

倒數12小時就要迎來2019年了！不少民眾前一天就已經到各地的跨年晚會提早卡位，這次各縣市的卡司幾乎沒有重複，各自都有大咖陪伴民眾壓軸跨年，《ETtoday星光雲》在最後倒數時刻替各位準備好各地壓軸藝人懶人包，這次由「北3王1后 v.s南4王1后」的超強卡司坐鎮，讓網友不知道要跟著哪些縣市倒數跨年。

宜蘭「宜蘭熊讚跨年晚會」
 時間：19：00
地點：新月廣場
主持人：圓圓、陳建男
卡司：成語蕎、NOOVY、原子邦妮、邵雨薇、周興哲、黃品源、安那、J.SHEON、有感覺樂團等。

宜蘭「羅東跨年晚會」
 時間：19：00
地點：羅東中山公園廣場
卡司：謝和弦、王笠人、黃少谷、爽樂團、犀牛甜心等。
壓軸藝人：謝和弦

▲▼謝和弦像水一樣簽唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝和弦。（圖／記者林敬旻攝）

基隆「BIGBAND基隆市跨年晚會」
 時間：20：00
地點：基隆港西三倉庫旁停車場
主持人：杜詩梅
卡司：滅火器、台客電力公司、搖滾大嬸、老王樂團、董事長樂團等。
壓軸藝人：董事長樂團

▲▼董事長樂團。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲董事長樂團。（圖／新視紀整合行銷提供）

台北市「狂放電2019台北最High新年城」
 時間：19：00開始
地點：台北市政府前市民廣場
主持人：陳建州（黑人）、天心、海裕芬
卡司：張惠妹、頑童、EXID、安那、吳思賢（小樂）、謝和弦、MP鼓鼓、廷廷等。
壓軸藝人：張惠妹（倒數前壓軸）、頑童（倒數後壓軸）

▲張惠妹、頑童擔任台北跨年壓軸 。（圖／華視提供）

▲張惠妹、頑童擔任台北跨年壓軸 。（圖／華視提供）

台北市「美麗華TONIGHT to NINE 2019嗨翻跨年夜」
 時間：20：00
地點：美麗華1F水舞廣場
主持人：Dennis、林思宇
卡司：陳勢安、李佳薇、李宣榕、吳卓源、滅火器樂團、李英宏等。
壓軸藝人：滅火器樂團

▲▼第十屆KKBOX風雲榜-滅火器樂團（圖／記者周宸亘攝）

▲滅火器樂團（圖／記者周宸亘攝）

新北市「LOKAHSU原味派對烏來煙火跨年晚會」
 時間：19：00
地點：烏來綜合運動場
主持人：董至成、孟孟
卡司：葉璦菱、張心傑、尤勞尤幹、呂薔、高慧如、胡采書、MAFANA樂團等。

桃園市「就愛桃園擁抱美好」
 時間：19：00
地點：桃園高鐵站前廣場
主持人：黃子佼、LULU
卡司：謝金燕、HIGHLIGHT李起光梁耀燮、畢書盡、李玉璽、陳彥允、陳芳語、艾怡良、李佳薇、翁立友、田亞霍、孟耿如、宇宙人、Lami Girls、大改樂團、BOXING等。
壓軸藝人：HIGHLIGHT李起光梁耀燮

▲▼Highlight起光《2018 K-FLOW CONCERT in TAIWAN》。（圖／希林國際提供）

▲▼Highlight起光耀燮擔任壓軸演出。（圖／希林國際提供）

台中「依舊幸福花現台中跨年晚會」
 時間：18：00
地點：麗寶樂園第二停車場
主持人：阿KEN、謝忻
卡司：伍佰&CHINA BLUE、盧廣仲、八三夭、艾怡良、陳芳語、鼓鼓、安心亞、茄子蛋、許富凱、李千那、方炯鑌、小男孩樂團、白安等。
壓軸藝人：伍佰&CHINA BLUE

▲伍佰將擔任台中場壓軸嘉賓。（圖／三立提供）

▲伍佰將擔任台中場壓軸嘉賓。（圖／三立提供）

台中「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」
 時間：13：00
地點：台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園
卡司：閃靈、滅火器樂團、告五人、四分衛、三十萬年老虎鉗、八三夭、糜先生、消波塊樂團等。
壓軸藝人：閃靈

▲▼閃靈。（圖／資料照／大港開唱提供）

▲閃靈。（圖／資料照／大港開唱提供）

台中「美麗山城跨年晚會」
 時間：18：00
地點：東勢河濱公園
卡司：王識賢、周定緯、DJ DIDI、王笠人、胡鬧一番、劉劭希、黃仁善、梁卉淇、火力全開樂團等。

南投「清境星空電音迎雪跨年派對」
 時間：19：00
地點：清境農場遊客休閒中心停車場
卡司：蜆仔、堯堯、陳零九、王艷薇、反骨男孩、李建軒、派對兄弟、ECHO、DJ BELLA等。

南投縣跨年晚會  
時間：19：00
地點：南投縣立體育場
主持人：張立東
卡司：安心亞、三十萬年老虎鉗、孫盛希、糜先生、向蕙玲、陳思函等。
壓軸藝人：安心亞

▲▼2018第53屆電視金鐘獎頒獎典禮星光大道, 安心亞、喜翔。（圖／攝影中心攝）

▲安心亞（圖／攝影中心攝）

雲林劍湖山世界
 時間：19：30
地點：劍湖山樂園
主持人：沈玉琳、阿諾
卡司：朱俐靜、孫盛希、法蘭黛樂團、陳零九、田亞霍等。
壓軸藝人：朱俐靜

▲▼朱俐靜聲援韓國瑜17日鳳山造勢。（圖／ETtoday）

▲朱俐靜。（圖／ETtoday）

嘉義「迎接2019全嘉藝起來跨年晚會」
 時間：15：00
地點：GINO、黃瑄
主持人：嘉義市立體育場
卡司：許書豪、李千那、嚴正嵐、金志遙、董育君等。
壓軸藝人：李千那

▲李千那。（圖／台視提供）

▲李千那。（圖／台視提供）

台南「心時代跨年晚會」
 時間：18：00
地點：高鐵台南站旁高鐵特區
主持人：小鐘、莎莎、郭彥均、李懿
卡司：茄子蛋、宇宙人、吳汶芳、蔡旻佑、曾沛慈、翁立友、愷樂、大支、陽光男孩、謝銘祐、蕭煌奇、玖壹壹。
壓軸藝人：蕭煌奇（倒數前壓軸）、玖壹壹（倒數後壓軸）

▲▼蕭煌奇音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭煌奇。（圖／記者李毓康攝）

▲▼玖壹壹小巨蛋演唱會慶功宴。（圖／記者張一中攝）

▲台南有玖壹壹。（圖／記者張一中攝）

高雄「夢時代跨年派對」
 時間：19：00
地點：夢時代
主持人：浩角翔起、艾力克斯、Janet
卡司：周湯豪、八三夭、丁噹、黃小琥、愷樂、周興哲、安心亞、阿達等。
壓軸藝人：周湯豪

▲▼周湯豪跨年彩排。（圖／記者季相儒攝）

▲周湯豪將自己的第一次跨年壓軸獻給高雄。（圖／記者季相儒攝）

高雄「草衙道跨年晚會」
 時間：19：00
地點：大魯閣草衙道
卡司：BCW、城市雨人樂團、賴慈泓、康峻維、HIT FM90.1元氣DJ FIFI等。

屏東「K歌年代」
 時間：19：30
地點：屏東市體育館戶外廣場
主持人：NONO
卡司：黃乙玲、許富凱、朱俐靜、BOXING、施文彬、許書豪、孫淑媚、朱海君、草屯囝仔、謝金燕等。
壓軸藝人：謝金燕

▲謝金燕美腿。（圖／翻攝自謝金燕IG）

▲謝金燕。（圖／翻攝自謝金燕IG）

花蓮「太平洋觀光節」
 時間：20：00
地點：六期重劃區
卡司：畢書盡、廷廷、JR紀言愷、袁詠琳、子閎、羅平、黃國倫、明杰、袁詠琳、Erika、阿喜、盧學叡、陳夢晨等。
壓軸藝人：畢書盡

▲▼新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」-畢書盡。（圖／記者黃克翔攝）

▲畢書盡。（圖／記者黃克翔攝）

台東「星願新願」
 時間：18：00
地點：海端鄉布農族文化館廣場
卡司：王宏恩、馬詠恩、台玖線樂團、I-WANT星勢力等。

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