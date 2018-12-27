ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭敬騰收養大陸流浪狗！　不捨緊抱「檢疫辛苦，但不想牠苦一輩子」

記者田暐瑋／綜合報導

歌手蕭敬騰（老蕭）一向熱愛毛小孩，日前在節目中曝光了8層樓豪宅，一共收養了4隻流浪貓及6隻流浪狗，家裡大到根本不用出門遛狗。他透露自己的貓狗都是在比慘的，其中有被剪掉聲帶，還有一隻是在浙江相遇，不捨狗狗繼續流浪，便把狗狗從大陸帶回台灣，即便要經過繁雜的檢疫程序，總比流浪一輩子好。

蕭敬騰在《今晚九點半》節目中公開自己的豪宅，同時也秀出收養的4隻流浪貓及6隻流浪狗，因為家裡環境夠大，加上流浪狗其實害怕走到馬路上，所以都不會特別出門遛狗。談到家中6隻狗的身世，他直言都在比可憐的，其中一隻黑色貴賓是從狗場救出，可能因為叫聲太吵，被惡劣獸醫剪掉聲帶，從此叫不出聲。

▲蕭敬騰收養狗（圖／翻攝自秒拍）

▲蕭敬騰收養狗（圖／翻攝自秒拍）

而另一隻棕色小狗則是蕭敬騰在大陸錄影時遇到的流浪狗，因為是從大陸帶回台北，過程中要經過非常嚴格的檢疫和把關，好幾個月後才到達台灣，「我知道牠很辛苦，但不希望讓牠在那邊辛苦一輩子。」被問到還會不會繼續收養，但他表示暫時先不會，等到有更大的房子才會繼續。

蕭敬騰直言，曾經看過有人一次領養很多很多動物，想要發揮他們的愛心，卻沒辦法給予動物們一個好的環境和足夠的愛，認為如果真的要照顧流浪動物，還是要量力而為。他也表示，貓狗的智商大約停留在人類的4至5歲左右，且牠們的生命中就只有主人，也會一直陪伴在身邊，不像小孩子，無法做到像動物一樣無時無刻的陪伴。

▲蕭敬騰收養狗（圖／翻攝自秒拍）

▲蕭敬騰收養大陸流浪狗（圖／翻攝自秒拍）

推薦閱讀

許瑋甯爆結婚了！秘嫁「星二代男模」劉又年　甜蜜婚期藏玄機

謝忻斷開王少偉！　「天菜正牌男友」現身…情侶裝十指緊扣閃照曝光❤

康康被當提款機20年！「友借走2000萬」騙光錢落跑　他苦討：我老了要留點錢

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！　阮經天「獵豔花名冊曝光」爆把她當工具人

夫家1650億遺產一塊都分不到！　李嘉欣爆「月領786萬零用錢」過活

曾志偉北海道驚傳對撞車禍！　正面撞上7人座車「警方高官受傷麻痺」

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如「正視性侵」反擊了：傷痛無法消失

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

網友狂酸：同居10年不上床？《比悲傷》編劇6000字解密15個「BUG」

美國偶遇迪麗熱巴！　網友偷拍背影傻眼：身材跟圖差太多

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」！　被理科太太「釣出心裡話」泛淚

隋棠老三Olie「正臉照」曝光！　閉眼露酒窩甜笑…根本縮小版Max

Angelababy片場不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王

咘咘勁敵出現！伊正小女兒「混血萌樣」稱霸全場

Jisoo呼一口白氣「長達100公分」　韓媒實測嚇到：只有兩個可能

周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕭敬騰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 神童！Jasper「5歲第一次滑雪」完美0失誤　應采兒得意：沒想到這麼猛
  2. 閨蜜偷吃男友死不認！　她翻「關鍵影片」證據流出：保險套少1個
  3. 段行建響應空污影展　群創秀拼接電視牆
  4. 隋棠產後6天跑趴超狂！　「全身照」曝光…網友看傻：OMG
  5. 蕭敬騰收養大陸流浪狗！　不捨緊抱「檢疫辛苦，但不想牠苦一輩子」
  6. 有沒有被薩諾斯消失？　「王」首證實回歸《復仇者聯盟4》
  7. 金鐘獎一戰成名　康妮媚美國演出「秒圈粉」狂收私訊
  8. 小A辣「臉、胸部微調進化」變這樣　直接露黑bra曬完整胸型
  9. 首爾旅遊注意！計程車費用要調漲了　起跳就破百元台幣
  10. 金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366