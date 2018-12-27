蕭敬騰收養大陸流浪狗！　不捨緊抱「檢疫辛苦，但不想牠苦一輩子」

記者田暐瑋／綜合報導

歌手蕭敬騰（老蕭）一向熱愛毛小孩，日前在節目中曝光了8層樓豪宅，一共收養了4隻流浪貓及6隻流浪狗，家裡大到根本不用出門遛狗。他透露自己的貓狗都是在比慘的，其中有被剪掉聲帶，還有一隻是在浙江相遇，不捨狗狗繼續流浪，便把狗狗從大陸帶回台灣，即便要經過繁雜的檢疫程序，總比流浪一輩子好。

蕭敬騰在《今晚九點半》節目中公開自己的豪宅，同時也秀出收養的4隻流浪貓及6隻流浪狗，因為家裡環境夠大，加上流浪狗其實害怕走到馬路上，所以都不會特別出門遛狗。談到家中6隻狗的身世，他直言都在比可憐的，其中一隻黑色貴賓是從狗場救出，可能因為叫聲太吵，被惡劣獸醫剪掉聲帶，從此叫不出聲。

▲蕭敬騰收養狗（圖／翻攝自秒拍）



而另一隻棕色小狗則是蕭敬騰在大陸錄影時遇到的流浪狗，因為是從大陸帶回台北，過程中要經過非常嚴格的檢疫和把關，好幾個月後才到達台灣，「我知道牠很辛苦，但不希望讓牠在那邊辛苦一輩子。」被問到還會不會繼續收養，但他表示暫時先不會，等到有更大的房子才會繼續。

蕭敬騰直言，曾經看過有人一次領養很多很多動物，想要發揮他們的愛心，卻沒辦法給予動物們一個好的環境和足夠的愛，認為如果真的要照顧流浪動物，還是要量力而為。他也表示，貓狗的智商大約停留在人類的4至5歲左右，且牠們的生命中就只有主人，也會一直陪伴在身邊，不像小孩子，無法做到像動物一樣無時無刻的陪伴。

▲蕭敬騰收養大陸流浪狗（圖／翻攝自秒拍）