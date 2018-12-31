14歲歐陽娣娣「窩進帥男胸口」！緊摟親密照曝光　網驚喊：男朋友嗎

記者田暐瑋／綜合報導

歐陽娣娣清純可愛，美貌完全不輸2個姐姐歐陽妮妮和歐陽娜娜，近年在拍戲、音樂會的亮眼表現，擄獲許多粉絲。年僅14歲的她出落得亭亭玉立，31日公開和一名潮男的親密合照，只見她把頭窩在對方胸口，還做出同樣姿勢，讓不少粉絲驚訝問：「男朋友嗎！」

歐陽娣娣在2018年的最後一天公開親密合照，照片中的男子外型時尚，長相憂鬱帥氣，而她則是小鳥依人地把頭窩在對方的胸口，男子還伸出手緊摟住她的肩膀，關係看起來相當親暱，另一張則是兩人並肩而坐，一起比出勝利的手勢，她寫道：「日常想念Bo爸。」最後還附上一顆愛心。

▲歐陽娣娣。（圖／翻攝自歐陽娣娣IG）



2張照片曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛猜測兩人的關係，「還以為是男噴油」、「男朋友嗎」，不過事後歐陽娣娣現身回應，澄清對方只是一個叫做「Bo爸」的造型師，也曾經替歐陽娜娜打理過造型，和歐陽家姊妹感情相當好。

▲歐陽娣娣。（圖／翻攝自歐陽娣娣IG）

歐陽娣娣在演藝圈作品不多，但曾為動畫電影《神偷奶爸》、《里約大冒險2》配音中文版，並跟魏如昀合作演出偶像劇《舞吧舞吧在一起》，人氣像姊姊們一樣逐漸攀升。

近年，歐陽娣娣逐漸擺脫稚氣，越大越漂亮，4月份跟隨歐陽妮妮出席活動時，就有不少眼尖粉絲注意到，她似乎和過去稚嫩模樣有些不同了，雖然年僅14歲，但身高已經直逼2名姊姊，如今和現在和168公分的大姊，也只差了2公分。

▲歐陽娣娣。（圖／翻攝自歐陽娣娣IG）