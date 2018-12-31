ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

14歲歐陽娣娣「窩進帥男胸口」！緊摟親密照曝光　網驚喊：男朋友嗎

記者田暐瑋／綜合報導

歐陽娣娣清純可愛，美貌完全不輸2個姐姐歐陽妮妮和歐陽娜娜，近年在拍戲、音樂會的亮眼表現，擄獲許多粉絲。年僅14歲的她出落得亭亭玉立，31日公開和一名潮男的親密合照，只見她把頭窩在對方胸口，還做出同樣姿勢，讓不少粉絲驚訝問：「男朋友嗎！」

歐陽娣娣在2018年的最後一天公開親密合照，照片中的男子外型時尚，長相憂鬱帥氣，而她則是小鳥依人地把頭窩在對方的胸口，男子還伸出手緊摟住她的肩膀，關係看起來相當親暱，另一張則是兩人並肩而坐，一起比出勝利的手勢，她寫道：「日常想念Bo爸。」最後還附上一顆愛心。

▲歐陽娣娣。（圖／翻攝自歐陽娣娣IG）

▲歐陽娣娣。（圖／翻攝自歐陽娣娣IG）

2張照片曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛猜測兩人的關係，「還以為是男噴油」、「男朋友嗎」，不過事後歐陽娣娣現身回應，澄清對方只是一個叫做「Bo爸」的造型師，也曾經替歐陽娜娜打理過造型，和歐陽家姊妹感情相當好。

▲歐陽娣娣。（圖／翻攝自歐陽娣娣IG）

▲歐陽娣娣。（圖／翻攝自歐陽娣娣IG）

歐陽娣娣在演藝圈作品不多，但曾為動畫電影《神偷奶爸》、《里約大冒險2》配音中文版，並跟魏如昀合作演出偶像劇《舞吧舞吧在一起》，人氣像姊姊們一樣逐漸攀升。

近年，歐陽娣娣逐漸擺脫稚氣，越大越漂亮，4月份跟隨歐陽妮妮出席活動時，就有不少眼尖粉絲注意到，她似乎和過去稚嫩模樣有些不同了，雖然年僅14歲，但身高已經直逼2名姊姊，如今和現在和168公分的大姊，也只差了2公分。

▲歐陽娣娣。（圖／翻攝自歐陽娣娣IG）

▲歐陽娣娣。（圖／翻攝自歐陽娣娣IG）

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

推薦閱讀

曾志偉北海道驚傳對撞車禍！　正面撞上7人座車「警方高官受傷麻痺」

康康被當提款機20年！「友借走2000萬」騙光錢落跑　他苦討：我老了要留點錢

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！　變痛變緊崩潰：不知能不能救回

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王

周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

神童！Jasper「5歲第一次滑雪」完美0失誤　應采兒得意：沒想到這麼猛

蕭敬騰收養大陸流浪狗！　不捨緊抱「檢疫辛苦，但不想牠苦一輩子」

賴解孵賠掉健康「全因隱忍這件事6年」！　Ella痛哭懺悔：我真的很糟糕

楊冪「3年只陪了女兒37天」！　知情人再爆分居劉愷威內幕

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如「正視性侵」反擊了：傷痛無法消失

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻

徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！

賴薇如生日趴狂歡「整排全是女神」！　G罩杯熊熊胸前一條線超兇

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

宋智孝男友也是藝人？　9年來首曝戀愛故事⋯劉在錫秒聽出破綻

柯奐如被鈕承澤逼上床　忍11年才哭著說實話：我想活下去

防彈JIMIN肋骨上刺青是真的？粉絲花1.5月「對比出含意」⋯心疼了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

歐陽娣娣, 歐陽娜娜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 14歲歐陽娣娣「窩進帥男胸口」！緊摟親密照曝光　網驚喊：男朋友嗎
  2. 7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋
  3. Angelababy自拍「小海綿奶音」冒出！　兒一句話讓她害羞了
  4. 柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」！　私下寵妻舉動閃翻
  5. 嬌羞大蘇get！蘇志燮奪演技大賞　害羞男男CP「鼻子親親」
  6. Angelababy年末舞台「開全麥」獨唱！　網一聽笑歪：全程走音
  7. 萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻
  8. 謝娜與尪P.K「討2女兒歡心」　張杰一坐下…秒贏了！
  9. 無印店員捕獲野生阿滴！　「有滴妹就去要合照」他嘆：沒人來找我
  10. 徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366