MEI MEI懷孕結婚了！甜嫁大15歲CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

平面模特兒MEI MEI（謝若梅）是烏拉圭和台灣混血，深邃五官和空靈氣質讓她在網路上擁有高人氣，2016年她才聲淚俱下自爆被交往5年男友Monkey劈腿，日前就在臉書幸福PO出婚紗側拍照，只見她穿著透視深V婚紗，全身飄出清新仙氣，美如仙女下凡，讓網友相當驚嘆。

MEI MEI在18日公開結婚喜訊，先是在IG分享婚紗側拍照，只見她跳脫一般公主式剪裁的蓬裙婚紗，改穿仙女風格的簡約無裙襬婚紗，禮服上還有著小花和蕾絲點綴，胸口大開深V，手臂則是用透視蕾絲來設計，優雅中又流露著一絲性感，宛如天仙下凡。

▲MEI MEI結婚。（圖／翻攝自MEI MEI IG）



25歲的MEI MEI在2016年自爆被5年男友Monkey劈腿，小三是男友Monkey在上海工作業主的女兒，而男方會劈腿還是朋友湊合的，她無奈表示「他朋友們都認識我，也吃過飯，這次真的是好好上了一課！」不過她也認為這一路發生許多巧合，都是上帝在阻止她和男方結婚。

▲MEI MEI婚紗照。（圖／翻攝自MEI MEI IG）



分手過了2年，MEI MEI無預警在臉書宣布喜訊，終於找到真命天子，據悉，她的老公是知名網美餐廳的老闆，對方年紀40歲，2017年4月男方在臉書大方認愛，雖然相差15歲，仍對她相當疼愛，已經在25日聖誕節當天登記結婚，而MEI MEI也已經懷了4個月的身孕，是個健康男寶寶，預計將於1月5日辦婚宴，分享他們的喜悅。

▲MEI MEI結婚。（圖／翻攝自MEI MEI IG）

▲MEI MEI懷孕（圖／讀者提供）

▲MEI MEI放閃。（圖／翻攝自MEI MEI IG）