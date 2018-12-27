賴解孵賠掉健康「全因隱忍這件事6年」！　Ella痛哭懺悔：我真的很糟糕

記者田暐瑋／綜合報導

女星Ella（陳嘉樺）跟老公賴斯翔（賴解孵）結婚6年，婚姻生活甜蜜美滿，但她近日在節目上自責常常對老公發脾氣，讓對方在面對輿論和工作壓力之餘，還要去承受她的所有負面情緒，導致身心狀況失調，讓她心疼不已，當場在鏡頭前大哭懺悔。

Ella近日上《魯豫有約》分享和老公於公於私都在一起的心情，她直言自己個性衝動勇敢，老公卻是謹慎冷靜，因為想要可以自由安排工作時間，同時兼顧家庭，兩人商討後決定由賴斯翔擔任她的經紀人，卻也因為每天都緊緊綁在一起，難免會發生許多摩擦。

▲Ella。（圖／翻攝自YouTube／能量传播官方频道）



對此，Ella坦言自己是個有脾氣的人，「他是我最親密的人，所以我對他發脾氣是一種很理所當然，因為很多人都會對自己最親密的人最不客氣。」她後來意識到自己習慣把脾氣出在老公身上，「我已經對他造成極大的壓力了，所以我最近對他超好的。」接著倒在沙發上邊笑邊大喊：「老公對不起～～」

雖然看似輕描淡寫又帶著一絲搞笑，但Ella一抬起頭，眼睛已經泛著淚，「因為我會覺得說，自己的一些情緒造成他的一些壓力，我覺得很抱歉。」講到這裡她忍不住哽咽，當場爆哭，感謝老公為自己犧牲很多，還要面對四面八方的壓力，卻絲毫不退縮，讓她相當感動。

▲Ella。（圖／翻攝自Ella臉書）



對於老公的心情，Ella也相當了解：「因為他覺得全世界的人都可以誤會我，因為我知道我為的是我愛的人在做這件事情，所以不在乎。」她自責自己明明是老公最愛的人，卻還是用這麼差的態度對待，讓她覺得自己真的很糟糕，甚至已經造成老公身心失調，因為平常太忙，沒有時間去運動，老公身體狀況也出了些問題，讓她心疼不已。