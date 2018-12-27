周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！　百字告白炸粉：真要嫁了

記者田暐瑋／綜合報導

周揚青和羅志祥（小豬）感情越來越穩定，放閃也變得大方許多，兩人日前到東京迪士尼過聖誕節，PO出牽手照，甜蜜羨煞旁人。她26日更發文告白，原來是羅志祥知道她身高矮，看不到表演，就這樣背著她看完整場演出，讓她感動說：「爸爸，我終於找到一個可以接替你愛我的男人了…」

周揚青26日在限時動態說出心裡告白，聖誕節在迪士尼看表演時，因為前面的人太多看不到表演，於是羅志祥讓她騎在自己身上，就這樣看完整場表演，她想起上一次來到迪士尼還是和爸爸媽媽，當時爸爸為了讓她看到完整的煙火表演，也是這樣一直背著她。

▲周揚青。（圖／翻攝自周揚青IG）



如今背著自己的男人從爸爸換成男友，周揚青心裡默默想著：「爸爸，我終於找到一個可以接替你愛我的男人了…」言語之中流露著滿滿感動，更讓粉絲直呼甜炸，狂讚「羅主任看不出來這麼浪漫」、「找到一個願意寵自己的男人真的不容易」、「真的可以嫁了」。

周揚青25日在東京迪士尼樂園打卡，戴上充滿童心的米妮頭套、手套，開心跟米奇合照，並寫下：「Hi Mickey～Hi Minnie！」又一連PO出好幾支遊行影片，顯然在遊樂園裡玩得十分開心。PO出照片的同時，周揚青也甜蜜寫道：「小時候以為聖誕老人真的存在，長大後才明白，所有禮物都來自愛你的人♥ 今天是開心又幸福的一天 I'm for real #NoJoke」雖未直接點名，卻傳達了對男友的感謝告白。

▲周揚青告白。（圖／翻攝自周揚青IG）



多次外傳羅志祥和周揚青交往7年關係即將升級，還被爆砸了2.7億元，買下內湖豪宅當作新婚房，不過隨後否認謠言，羅媽媽被問起周揚青私下是不是喊媽媽，笑回：「對呀！」證實婆媳好感情，問起婚期時，女方害羞笑回：「沒有啦！」不過網友已經在留言串狂催婚，「都那麼直接了為何不結婚」、「感覺你們今年結婚。」

周揚青IG全文：

昨天在Disney看表演的時候我前面的人太多了看不到全部

於是男朋友就讓我騎在他身上

就這樣背著我看完了整場表演

想起上一次來東京的Disney還是和爸爸媽媽

那時候為了讓我看到全部的煙火表演，爸爸也是一直這樣背著我…

所以在他背著我的時候我就在心裡默默的說

爸爸，我終於找到一個可以接替你愛我的男人了…