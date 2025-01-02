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陳喬恩朝聖麻辣鍋怒了：到底多好吃這麼跩？　罕PO黑白圖狂翻6白眼

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（2）日她突然在IG發出黑底白字圖文，透露自己在前往麻辣鍋店的用餐經歷，表示店家的特殊規定讓她有些不滿，同時也在文中附上6個翻白眼表情符號吐槽，「到底有多麼好吃這麼跩？」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩透露，這家麻辣鍋店素有「傳說中好吃」的名號，但用餐規則卻讓人感到相當不便。她提到，店家不接受訂位，規定客人必須現場排隊等候，抵達後還要求人數要過半才能入座。陳喬恩在文中寫道，「到底有多麼好吃這麼跩？是因為如此機車，才會感覺很受歡迎嗎？」並附上數個翻白眼的表情符號，充分表達她的無奈與不滿。

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▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩罕見動怒。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

事實上，陳喬恩日前曾發文分享回台吃西班牙米其林二星餐廳的用餐經歷，坦言這次的「摘星之旅」讓她感到些許失望。她提到，整頓餐點的上菜順序雖講究，但味覺與口感體驗卻略顯單調，同時也透露，餐廳後續的菜品幾乎清一色是冷菜，搭配各種不同口味的奶油醬和醬汁，讓她吃出一種「鬼打牆」的感覺。所幸，用餐結束後，她選擇前往另一家老派牛排餐廳，為自己的生日餐畫上完美句點。

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