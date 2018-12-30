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不准在IG追蹤我老婆！　肯伊吃醋…發火「狂譙德瑞克」

記者傅家妤／綜合報導

美國嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West，現已改名YE）近來與同是饒舌歌手的德瑞克（Drake）頻發生衝突，兩人不斷隔空互嗆，日前他發現對方在IG上追蹤老婆金卡達夏（Kim Kardashian），大吃醋、直接在社群網站上開嗆，「這是我今天早上看到最糟糕的事了！」

▲▼肯伊威斯特、德瑞克。（圖／翻攝自IG／金卡達夏）

▲肯伊威斯特發現德瑞克在IG追蹤金卡達夏大發火。（圖／翻攝自IG／金卡達夏、德瑞克）

肯伊威斯特日前一大早在社群網站上發文大罵德瑞克，稱自己一早起床就發現對方，9月份已悄悄在IG上關注了老婆金卡達夏，這讓他非常生氣，「我不得不把這件事說出來，因為這是我今天早上見過最糟糕的事情。試著想像一下，你跟一個人發生了衝突，然後他在IG上追蹤了你老婆。」

事實上，肯伊威斯特口中所說的衝突，極有可能是先前德瑞克在新歌《In My Feelings》的歌詞中，稱呼金卡達夏為「Kiki」，該名字是金卡達夏的小名，當時有不少人揣測這首歌是在暗示，他與金卡達夏有過一段情，不過金卡達夏很快就出面否認了此事，還說這次的傳聞並沒有影響到自己的家庭，也沒有影響到她與肯伊威斯特的感情。

▲▼肯伊威斯特發文。（圖／翻攝自推特／肯伊威斯特）

▲肯伊威斯特發文。（圖／翻攝自推特／肯伊威斯特）

不過現在看來，肯伊威斯特似乎還是非常在意此事，對德瑞克在IG追蹤金卡達夏一事，似乎耿耿於懷，還在發文中諷刺德瑞克：「我們真心希望他可以一切順利，也會幫忙祈禱，希望他有一天可以找到屬於自己的和我們一樣的幸福。」不過事後肯伊威斯特就把該則發文刪除，之後就沒有多說什麼，而德瑞克也並未給於任何回應。

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關鍵字

肯伊威斯特, Kanye West, YE, 德瑞克, Drake, 金卡達夏, Kim Kardashian

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