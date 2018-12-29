香蕉哥哥甜KISS草莓姐姐！　開機拼做人：小孩越多越好

記者林奕如／台北報導

香蕉哥哥（本名林掄元）和草莓姐姐（本名簡皎竹）兩人相差11歲，秘密交往3年多，在3月才公布好消息，而且直接就是沖繩婚訊，讓許多人都嚇傻。小倆口29日在君悅飯店補辦婚禮，席開50桌，YOYO家族哥哥姐姐們齊聚，被拱KISS兩次，閃瞎所有人。

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴 。（圖／記者周書羽攝）

結婚至今，小倆口生活沒變，香蕉哥哥甜說：「就是多一個人照顧，好像滿甜蜜。」草莓姐姐則說：「多了一個很貼心朋友，可以每天看到對方滿開心。」這次婚宴，兩人一起籌備討論，香蕉說，希望有兒童樂園感覺，「通常就是老婆做主，但我知道她喜歡的東西。」草莓也說，有時候看對方一個眼色，就知道他覺得不滿意，但彼此喜歡一樣東西，有時候查到的圖片還是同樣的。

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴 。（圖／記者周書羽攝）

草莓姐姐白紗後面有設計，是一個愛心，為了美美穿白紗，還特別保養去角質，香蕉哥哥在化妝室還特別拿愛心餅乾一起拍照，展現小倆口浪漫。被問到做人計畫，香蕉哥哥笑說：「我們都很喜歡小孩，今天過完之後加緊努力，小孩越多越好。」草莓姐姐羞紅臉：「我會加油。」

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴 。（圖／記者謝盛帆攝）

這次婚禮沒有伴郎伴娘，但特別的是，有28位現役及退役的哥哥姐姐，還有20位花童，包括左左右右領軍10對花童，包括蘋果姐姐兒子，水蜜桃姐姐兒女，主播黃文華女兒等20位。現場宛如家族見面會，不少哥哥姐姐被家長、小孩拜託一起合照。左左右右受訪時童言表示，「結婚就是男生女生在一起，還有婚戒，一起住在一起。」兩人還甜祝快點生小孩，要生雙胞胎，還要都是女生，因為男生太皮了。

