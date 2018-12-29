ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

香蕉哥哥甜KISS草莓姐姐！　開機拼做人：小孩越多越好

記者林奕如／台北報導

香蕉哥哥（本名林掄元）和草莓姐姐（本名簡皎竹）兩人相差11歲，秘密交往3年多，在3月才公布好消息，而且直接就是沖繩婚訊，讓許多人都嚇傻。小倆口29日在君悅飯店補辦婚禮，席開50桌，YOYO家族哥哥姐姐們齊聚，被拱KISS兩次，閃瞎所有人。

▲▼ 香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮 。（圖／記者周書羽攝）

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴 。（圖／記者周書羽攝）

結婚至今，小倆口生活沒變，香蕉哥哥甜說：「就是多一個人照顧，好像滿甜蜜。」草莓姐姐則說：「多了一個很貼心朋友，可以每天看到對方滿開心。」這次婚宴，兩人一起籌備討論，香蕉說，希望有兒童樂園感覺，「通常就是老婆做主，但我知道她喜歡的東西。」草莓也說，有時候看對方一個眼色，就知道他覺得不滿意，但彼此喜歡一樣東西，有時候查到的圖片還是同樣的。

▲▼ 香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮 。（圖／記者周書羽攝）

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴 。（圖／記者周書羽攝）

草莓姐姐白紗後面有設計，是一個愛心，為了美美穿白紗，還特別保養去角質，香蕉哥哥在化妝室還特別拿愛心餅乾一起拍照，展現小倆口浪漫。被問到做人計畫，香蕉哥哥笑說：「我們都很喜歡小孩，今天過完之後加緊努力，小孩越多越好。」草莓姐姐羞紅臉：「我會加油。」

▲▼香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮_佈置。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮_佈置。（圖／記者謝盛帆攝）

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴 。（圖／記者謝盛帆攝）

這次婚禮沒有伴郎伴娘，但特別的是，有28位現役及退役的哥哥姐姐，還有20位花童，包括左左右右領軍10對花童，包括蘋果姐姐兒子，水蜜桃姐姐兒女，主播黃文華女兒等20位。現場宛如家族見面會，不少哥哥姐姐被家長、小孩拜託一起合照。左左右右受訪時童言表示，「結婚就是男生女生在一起，還有婚戒，一起住在一起。」兩人還甜祝快點生小孩，要生雙胞胎，還要都是女生，因為男生太皮了。
 

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

陳柏霖《火王》花式吻「親好親滿」　霸道總裁勾少女粉！

林吟蔚聽安迪音檔淚崩！親自寫歌「Goodnight Daddy」告別

李佳穎「對天發誓」斷開導演　沒劈腿小天：我想好好嫁人

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

《大時代》夫妻檔南韓慶州拍戲　零下9度冷到凍未條

死後也要在一起！阿娥幫安迪挑塔位「自己也買在旁邊」

江俊翰回來《大時代》了！消失3個月重生...網蓋千樓推爆

高人5年前指點「安迪有大劫難」　阿吉仔告別式嘆：沒想到是這樣

咘咘聖誕節願望「想當Elsa公主」　逼妹妹BO妞當安娜

趙麗穎爆有孕7月缺席《知否》　馮紹峰「我是值得嫁的人」放閃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

昆凌帶周杰倫回娘家！　「搭船看夕陽」被拍…網笑瘋：怎麼怪怪的

快訊／劉德華開唱突喊卡！　「醫生說不能唱了」下台退票

泫雅「深夜內褲自拍」　胸部以下線條全露..粉絲：羨慕E'Dawn

朱麗倩眼神直盯劉德華　看老公鞠躬道歉「台下現暖舉」全被拍

陳冠霖和老婆%%%「被兒子撞見」　1句話突破窘境！

《還珠》晴兒19年後長這樣！　住5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」

江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：你會被打

梧桐妹回上海跨年前　喜收3大禮「頭貼修杰楷自拍」❤喊話了

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

香蕉哥哥, 草莓姊姊, 林掄元, 簡皎竹, 香草戀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大陸2018年總票房吸金2600億！《復仇者3》只排名第4
  2. 李興文24歲兒IG撂英文自爆抽大麻：這很猛！「台灣人太沒幽默感了」
  3. 糗了！名模走紅毯「長禮服被踩到」　轉頭看⋯是她男友闖禍
  4. 張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇！　出門才發現「褲子半透明」
  5. 香蕉哥哥婚禮「20位花童」超盛大！左左右右：要生雙胞胎喔
  6. 怪獸要阿信：趕快打出來！　安靜1秒後「全場笑出來」
  7. 《鹿鼎記》雙兒懷三胎！　再幫61歲「法拉利之父」添娃：自然懷孕
  8. 劉愷威「抱小糯米露臉」影片瘋傳！楊冪粉絲氣炸　公司無奈出聲了
  9. 《延禧攻略》紅到日本！　新劇名超熱血…日配版預告網驚：好像在看《火影忍者》
  10. 阿翔撇謝忻接送情　老婆都知「她是從小長大的兄弟」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366