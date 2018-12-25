陳柏霖《火王》花式吻「親好親滿」　霸道總裁勾少女粉！

記者林奕如／台北報導

陳柏霖、景甜主演《火王之破曉之戰》海外流量破七億，日前大結局，劇情結束在景甜犧牲自我，陳柏霖痛心塵封記憶，兩人輾轉千年來到現代，重新在《火王之千里同風》相遇相戀。

▲陳柏霖、景甜合作2檔戲親好親滿。（圖／愛奇藝台灣站提供）

該劇是景甜首度挑戰時裝劇，為了符合劇中熱血記者形象，特地剪去一頭長髮亮相。陳柏霖則從火王變身霸道總裁，西裝上身帥氣加倍，網友評為分分鐘都是行走的衣架子。而兩人也從古代親到現代，從深情吻、360度旋轉吻、餵藥吻，甚至吻到變形，完全親好親滿。

▲陳柏霖穿越千年，在《火王之千里同風》飾演霸道總裁。（圖／愛奇藝台灣站提供）

該劇在長達五個多月的拍攝期間，橫跨銀川、象山、冰島等多地拍攝，體驗烈日與寒地溫度。幕後拍攝花絮中，銀川荒漠高達四、五十度高溫拍攝時，陳柏霖被曬成黑炭，景甜受訪時則是小風扇不離手。轉戰到零下二十度的冰島時，有一幕陳柏霖必須穿著單薄衣衫，光腳走在極度空曠的地上，工作人員在協助幫他做好防寒措施時，陳柏霖也笑說自己：「沒露背只袒胸。」 停機時則不顧自己男神形象護著胸膛崩潰大喊：「拖鞋，好冷啊！」

▲零下20度冰島拍戲，陳柏霖冷到受不了。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《火王之千里同風》為《火王》系列第二部，劇情講述高冷總裁林燁（陳柏霖 飾）集結一幫年輕人創辦了生態集團，一心研究讓地球免於污染以及重返神域的辦法。與熱血女記者童風（景甜 飾）兩人不打不相識，互生情愫。