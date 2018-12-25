ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

江俊翰回來《大時代》了！消失3個月重生...網蓋千樓推爆

記者林奕如/台北報導

藝人江俊翰回歸民視八點檔《大時代》，再踏進攝影棚，讓他感觸良多，他表示這段時間非常感謝民視、劇組夥伴以及觀眾粉絲對他不離不棄的鼓勵與打氣，他帶著感恩跟愧疚的心，一定會讓大家看到、感受到他的改變。

▲江俊翰《大時代》回歸了。（圖／民視提供）

▲江祖平、江俊翰對手戲感人。（圖／民視提供）

江俊翰重返《大時代》，第一場就跟江祖平重逢，他直說「那些流不完的眼淚都是真的！」兩人從第一場戲開始只要對到對方的眼神，眼淚就不由自主的流下來，最後兩個人索性走位都不看對方，甚至刻意邊拍邊搞笑，才能讓如水龍頭般的眼淚能稍停止。他也表示這幾天拍戲心情非常複雜，在化妝室時安靜地在自己的位置上讀劇本，等到正式開拍才敢跟其他演員互對眼，不然自己的情緒隨時會一觸即發，淚崩不已。

▲江俊翰《大時代》回歸了。（圖／民視提供）

▲江俊翰《大時代》回歸了。（圖／民視提供）

製作人王珮華也肯定江俊翰，她說這一次「林復生」的回歸，也代表「江俊翰」的回歸，看到江俊翰帶著更強大的能量回來，加上每次劇組在外景拍戲常被觀眾問到江俊翰何時回來，觀眾群不分老少都為他請命，所以接下來的劇情發展勢必再引起討論。

江俊翰以林復生的角色回歸戲劇，也是戲外江俊翰的「重生」，讓一直敲碗留言的觀眾粉絲十分興奮，紛紛表示每天到粉絲頁留言終於心願達成，這是最好的聖誕節禮物了。江俊翰說自從發生事情到現在每天都在懺悔中度過，主要搭檔江祖平因為角色設定跟他最多火花，突然戲份被刪減，讓他深覺抱歉。他表示在自主管理的時間，江祖平也是其中一位不斷鼓勵他的人，甚至會約他碰面吃飯，讓他很感動。

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

推薦閱讀

韓瑜「對視而笑彥鈞」劇透《金家》結局？惹網友暴動祈禱

林吟蔚聽安迪音檔淚崩！親自寫歌「Goodnight Daddy」告別

死後也要在一起！阿娥幫安迪挑塔位「自己也買在旁邊」

高人5年前指點「安迪有大劫難」　阿吉仔告別式嘆：沒想到是這樣

李婕新戲百人斬「大戰12生肖」　逛情趣用品試吃按摩油

《大時代》夫妻檔南韓慶州拍戲　零下9度冷到凍未條

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

咘咘聖誕節願望「想當Elsa公主」　逼妹妹BO妞當安娜

阿娥寫歌思念亡夫安迪　心酸悲唱「放我孤一個」催淚

楊冪200億身家超霸氣！買房不用問劉愷威：我買得起啊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

江俊翰, 江祖平, 大時代

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 趙薇爆躲查稅風波「入籍新加坡」　親上火線回應了！
  2. 徐乃麟因韓國瑜隔20年去高雄「湊熱鬧」：看愛情產業鏈
  3. 河正宇被爆「跟善美要電話」　高EQ回：我也喜歡TWICE
  4. 鰲拜私下超狂副業曝光！「國家認證國畫大師」　一幅畫要價700萬
  5. 邊喝酒邊哺乳？　網友灌爆超模IG：想害死寶寶嗎
  6. 新人歌手：領養代替購買　揪林亭翰當志工幫寵物洗澡！
  7. 劉品言為戲陪酒「內心崩潰」　年過30歲只求真愛
  8. 網友私訊：幹嘛不承認整型！　韓瑜怒了…「7字」霸氣回嗆
  9. 江俊翰回來《大時代》了！消失3個月重生...網蓋千樓推爆
  10. EXO快閃台灣4天！真人秀90秒預告　曝光雞蛋肌真實素顏

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366