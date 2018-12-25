江俊翰回來《大時代》了！消失3個月重生...網蓋千樓推爆

記者林奕如/台北報導

藝人江俊翰回歸民視八點檔《大時代》，再踏進攝影棚，讓他感觸良多，他表示這段時間非常感謝民視、劇組夥伴以及觀眾粉絲對他不離不棄的鼓勵與打氣，他帶著感恩跟愧疚的心，一定會讓大家看到、感受到他的改變。

▲江祖平、江俊翰對手戲感人。（圖／民視提供）

江俊翰重返《大時代》，第一場就跟江祖平重逢，他直說「那些流不完的眼淚都是真的！」兩人從第一場戲開始只要對到對方的眼神，眼淚就不由自主的流下來，最後兩個人索性走位都不看對方，甚至刻意邊拍邊搞笑，才能讓如水龍頭般的眼淚能稍停止。他也表示這幾天拍戲心情非常複雜，在化妝室時安靜地在自己的位置上讀劇本，等到正式開拍才敢跟其他演員互對眼，不然自己的情緒隨時會一觸即發，淚崩不已。

▲江俊翰《大時代》回歸了。（圖／民視提供）

製作人王珮華也肯定江俊翰，她說這一次「林復生」的回歸，也代表「江俊翰」的回歸，看到江俊翰帶著更強大的能量回來，加上每次劇組在外景拍戲常被觀眾問到江俊翰何時回來，觀眾群不分老少都為他請命，所以接下來的劇情發展勢必再引起討論。

江俊翰以林復生的角色回歸戲劇，也是戲外江俊翰的「重生」，讓一直敲碗留言的觀眾粉絲十分興奮，紛紛表示每天到粉絲頁留言終於心願達成，這是最好的聖誕節禮物了。江俊翰說自從發生事情到現在每天都在懺悔中度過，主要搭檔江祖平因為角色設定跟他最多火花，突然戲份被刪減，讓他深覺抱歉。他表示在自主管理的時間，江祖平也是其中一位不斷鼓勵他的人，甚至會約他碰面吃飯，讓他很感動。