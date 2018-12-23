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《大時代》夫妻檔南韓慶州拍戲　零下9度冷到凍未條

記者林奕如／台北報導

民視《大時代》飾演夫妻「蔡鴻茂」紅毛、「楊秀娟」郭亞棠，受到唐美雲歌仔戲團邀請，遠赴韓國慶州拍攝電視戲劇《元曉大師》其中一段「崔氏家族的百年家訓」的故事，遇到台灣觀光客，還被問：「是不是你們來韓國，大時代都沒看到演出！」讓兩人感受到歡迎的程度，最後親切當起人肉看板合照。

這一趟剛好遇上寒流，大批人馬在零下9度低溫拍戲，團長唐美雲更不時提供暖暖包讓大家保暖以外，更是親力親為的從妝髮、造型連道具、行政，唐美雲都一手扛，讓兩位晚輩看到十分感動。郭亞棠說這一次去韓國旅行，因為天氣太冷，唐美雲還把自己的披風脫下來給她，讓她十分感動，直誇這是前輩的典範。

▲《大時代》「蔡鴻茂」紅毛、「楊秀娟」郭亞棠到高雄做公益。韓國-9度低溫拍戲 。（圖／民視提供）

▲▼《大時代》「蔡鴻茂」紅毛、「楊秀娟」郭亞棠韓國-9度低溫拍戲。（圖／民視提供）

▲《大時代》「蔡鴻茂」紅毛、「楊秀娟」郭亞棠到高雄做公益。韓國-9度低溫拍戲 。（圖／民視提供）

戲外兩人也合作直播節目《94醬好玩》，23日趁拍戲空擋特地南下到高雄淨覺育幼院，陪院童一起做聖誕蛋糕，提前過聖誕。路途中還被粉絲問說：「兩人真的夫妻嗎？搭高鐵是不是要去度蜜月？」讓兩人哭笑不得。

紅毛說以往公益活動都以北部為主，這一次剛好有機會到南部做公益，還找「大川本舖現烤古早味蛋糕」來協助，提供材料可以陪育幼院孩童度過一個不一樣的聖誕假期，覺得很感動，兩人現場也捐贈加菜金，更允諾只要有機會，一定會常常回來看他們。

▲《大時代》「蔡鴻茂」紅毛、「楊秀娟」郭亞棠到高雄做公益。韓國-9度低溫拍戲 。（圖／民視提供）

▲《大時代》「蔡鴻茂」紅毛、「楊秀娟」郭亞棠到高雄做公益。（圖／民視提供）

現場小朋友大喊兩位劇中名字，開心表情寫在臉上，稱讚他們好親切，院長透露距離上一次有藝人到訪已經是很久遠的事情，這也讓紅毛跟郭亞棠一陣鼻酸，直說只要有機會，一定會常常來現場看看院童。

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大時代, 蔡鴻茂, 紅毛, 楊秀娟, 郭亞棠

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