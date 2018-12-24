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死後也要在一起！阿娥幫安迪挑塔位「自己也買在旁邊」

記者林奕如／台北報導

安迪食道癌過世，24日在台北二殯舉行告別式，當天也是和老婆陳慧娥（阿娥）結婚30年紀念日，遺照選用他身穿紅衣燦笑照，代表留在家人心中永遠美好。余天也到場致意，透露幫忙安排福田妙國塔位，「阿娥一次買了2個，夫妻想要在一起。」

▲▼安迪告別式,余天,王彩樺。（圖／記者李毓康攝）

▲▼安迪告別式，余天到場致哀，王彩樺擔任招待打點一切。（圖／記者李毓康攝）

▲▼安迪告別式,余天。（圖／記者李毓康攝）

余天幫忙安排塔位，透露遺孀阿娥有去看過，挑了2個塔位，擲筊給安迪，他也很滿意。是否有聽說安迪生前債務？余天：「他沒有跟我講耶，他在演藝圈其實不是很順遂，在舞台跟節目都屬於綠葉角色，沒有真的很紅過。」這次幫忙安排塔位，本來2個一百多萬，他幫忙殺價到40萬。

安迪被發現罹患食道癌，已經第三期，喉下長了5公分腫瘤，若要開刀可能會影響講話以及進食，他傾向化療、電療，堅強挺過第一期療程，化療至今，身體暴瘦10公斤，又因為腫瘤壓迫到氣管，造成呼吸困難，11月初陷入昏迷，送入加護病房，12月2日不幸病逝，享年57歲。

▲安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）

▲安迪女兒林吟蔚親自獻唱自創歌曲。（圖／記者李毓康攝）

他11月本人接聽《ETtoday星光雲》慰問電話，聲音沙啞，透露已做完第二階段化療出院，不方便說話，隨即拿給一旁老婆接聽，阿娥心疼地說：「他在醫院48小時化療，不舒服一直吐，想說燉牛肉湯給他喝，來補一下身體。」

告別式上，阿娥親自演唱寫給老公的一首歌《攬乎緊》，歌詞道盡思念，「心愛的按怎放我孤一個，心愛的還抹甲你說再會，希望一切攏是一場夢。」由兒子阿夜擔任吉他手。女兒林吟蔚也用清亮的嗓音唱出對爸爸的想念：「Goodnight daddy 我好想你，腦海中都迴盪你說的道理，不要擔心，我會努力勇敢活下去，我愛你。」

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安迪, 林吟蔚, 林志融, 阿娥, 陳慧娥, 王彩樺, 余天

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