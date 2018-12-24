咘咘聖誕節願望「想當Elsa公主」　逼妹妹BO妞當安娜

記者林奕如／台北報導

修杰楷和賈靜雯2個女兒咘咘、BO妞超人氣，一舉一動都備受關注，3歲咘咘現在瘋「公主風」，聖誕禮物指定要當《冰雪奇緣》中的Elsa，認為妹妹Bo妞當然就是安娜Anna，讓修杰楷無奈笑說：「她太想要當公主，我不可能蓋一座城堡，她們講的有些無法實現。」

▲咘咘聖誕禮物想當《冰雪奇緣》Elsa。（圖／《冰雪奇緣》劇照、賈靜雯臉書）

修杰楷今24日出席LINE FRIENDS世界巡迴之旅台北站，化身帥機長偕熊大熊美本尊首亮相，他有了家庭小孩之後，注重聖誕節，家中還佈置聖誕樹，最近這幾天陸續跟朋友聚會，大玩「交換禮物」，他說：「朋友也會送禮物給小孩，但是最重要平安夜要拆爸媽送的禮物，聖誕節當天要拆聖誕老公公禮物，禮物是我們決定的，因為她們講的有些無法實現。」

▲▼修杰楷注重聖誕節，帶女兒和朋友聚會交換禮物。（圖／翻攝自楊銘威IG、賈靜雯臉書）

聖誕節也是好機會可以讓小孩聽話，修杰楷噴笑：「如果她們不聽話，我就會假裝接到聖誕老公公的電話，咘咘就會瞪大眼睛，相信聖誕老公公看得到，就會乖乖聽話。」最近昆凌送給周杰倫一輛千萬藍寶堅尼SUV車當禮物，引起話題，修杰楷笑說：「那真的太帥了。」但他自認個性十分務實，通常想要的禮物都自己買，因此要準備禮物給他會很頭痛。