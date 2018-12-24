王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

記者林奕如／台北報導

安迪食道癌過世，24日在台北二殯舉行告別式，王彩樺和他情同兄妹，更感謝之前一起作秀，安迪曾說：「沒有她我不錄。」這次告別式，她在家祭前就到場打點一切，阿娥演唱歌曲時，她抱著友人淚崩，告別式結束後，忍不住躲在後面角落，隔絕媒體視線大哭。

▲▼安迪告別式，王彩樺擔任招待打點一切。（圖／記者李毓康攝）

王彩樺一想起安迪哥哥，心情就難以平復，她曾透露哭了兩天，臉有些水腫，「阿嫂跟我講說其實安迪哥也很痛苦，轉個念他沒再病痛了，我才有點放下。」她在告別式上忙進忙出，擔任招待，告別式結束後，終於忍不住大哭，她拿面紙擦淚：「剛才看到《鳥來伯》影片，我就...，今天告別式很圓滿，好朋友都來了，希望他一路好走。」

▲▼安迪告別式，王彩樺站在門口招呼。（圖／記者李毓康攝）

白雲則是「台灣仁本」行政總監，幫忙協辦整場耗費約80萬元的告別式：「安迪哥就像我們自己哥哥一樣，他連續好幾年都來幫我們唱尾牙，今天當然也要來幫忙。」告別式上，包括陳國華、荒山亮、阿吉仔、余天、唐從聖、苗可麗、洪榮宏等人前來送他最後一程。

▲▼安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）

告別式上，阿娥親自演唱寫給老公的一首歌《攬乎緊》，歌詞道盡思念，「心愛的按怎放我孤一個，心愛的還抹甲你說再會，希望一切攏是一場夢。」兒子阿夜在安迪陷入昏迷時創作歌曲，自彈自唱用嘶吼演唱《希望你回來》。女兒林吟蔚則用清亮嗓音唱出心聲：「Goodnight daddy 我好想你，腦海中都迴盪你說的道理，不要擔心，我會努力勇敢活下去，我愛你。」

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