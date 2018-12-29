李佳穎「對天發誓」斷開導演　沒劈腿小天：我想好好嫁人

記者林奕如／台北報導

李佳穎2016年和導演于中中陷入熱戀，感情十分穩定，但今年4月爆出劈腿阮經天，因此情斷分手，她也被封為「新發電機」，忍了8個月，她借出席活動一次澄清，「沒有交往，我跟小天就是朋友聚會，然後就被拍到。」

▲李佳穎對天發誓沒有訂婚。（圖／記者林奕如攝）

李佳穎近年來都在大陸拍戲，加上一年多沒有公開出席活動，消失許久讓粉絲好想念，29日受到Chocola BB之邀，擔任松本清一日店長。她年中爆出和阮經天緋聞，還有媒體整理出情史清單，她說：「可以刪掉（小天）嗎？」她無奈澄清：「我跟他（小天）19歲就認識，本來沒有常常連絡，但就是聚會被拍，當時出了滿多覺得莫名其妙新聞，我沒有機會出來澄清。」

▲李佳穎擔任松本清 x Chocola BB 一日店長。（圖／公關提供）

她前一任男友是導演于中中，但無奈分手收場，李佳穎大方坦言：「就跟一般情侶一樣，個性不合，吵架之後就分手了。」她也說：「我真的沒有跟他論及婚嫁，我拜託你們（媒體）好好澄清，我想好好嫁人。」是否有求婚、婚戒？她說：「沒有，這輩子沒有收過男生送的戒指。」她更一度舉起手勢，對天發誓，「我們沒有訂婚。」她更自曝分手後，現在單身一年整，希望新年有新對象。