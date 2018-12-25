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趙麗穎爆有孕7月缺席《知否》　馮紹峰「我是值得嫁的人」放閃

記者林奕如／台北報導

趙麗穎7月宣布停工休養身體，懷孕傳言就甚囂塵上，10月宣布和馮紹峰領證結婚，其後陸續被拍到凸肚照、去逛嬰兒用品店，更爆出已經懷孕7個月，預產期在明年3月，25日缺席新戲《知否知否應是綠肥紅瘦》發布會，只有老公馮紹峰出席，他自評角色：「值得嫁的人！」現場大放閃。

▲趙麗穎《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／知否微博）

▲趙麗穎和老公馮紹峰合作《知否》。（圖／知否微博）

台灣由八大電視取得《知否》播出版權，今發佈會現場，主要演員馮紹峰、朱一龍、施詩、張佳寧等等，與導演張開宙及編劇曾璐、吳桐一同出席。劇中趙麗穎及馮紹峰從認識到最終結為夫妻，並一起奮戰鞏固政權。主持人先問起馮紹峰飾演的角色是怎麼樣的人？馮紹峰秒回答案：「我的角色是個很值得嫁的人。」

▲《知否》12月25日開播。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎和老公馮紹峰合作《知否》。（圖／八大提供）

馮紹峰誇劇中情敵朱一龍長得像梁朝偉，「戲內我們倆是情敵，戲外我經常陪他吃雞，看了兩次我都沒學會。」朱一龍則稱讚：「峰哥特別好，很照顧我。」兩人印象最深刻的是一場針鋒相對對手戲，馮紹峰說這場戲的台詞他就背了3天，一到現場導演居然點了300根蠟，一盞燈都沒有，「現場都快缺氧了。」

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》發布會。（圖／八大提供）

▲趙麗穎缺席發布會，老公馮紹峰出席成焦點。（圖／八大提供）

《知否》描述盛家六姑娘明蘭（趙麗穎 飾）從小聰穎貌美，卻遭遇嫡母不慈，姐妹難纏，父親不重視，生母被害去世的困境。她藏起聰慧，掩埋鋒芒，忍辱負重逆境成長，在萬般打壓之下依然自立自強，結識了寧遠侯府二公子顧廷燁（馮紹峰 飾）對她傾心。兩人婚後明蘭管家業、整侯府、鏟奸佞、除宵小，協助明君鞏固政權。

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趙麗穎, 馮紹峰, 知否, 知否知否應是綠肥紅瘦, 朱一龍

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