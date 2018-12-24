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林吟蔚聽安迪音檔淚崩！親自寫歌「Goodnight Daddy」告別

記者林奕如／台北報導

安迪食道癌過世，24日舉行告別式，也是和老婆陳慧娥（阿娥）結婚30年紀念日，讓人不捨。老婆阿娥親自寫了一首歌曲《攬乎緊》，告別式上哽咽獻唱安迪，由兒子阿夜擔任吉他手。女兒林吟蔚也親自寫歌，清亮的嗓音唱出對爸爸的想念：「Goodnight daddy 我好想你，腦海中都迴盪你說的道理，不要擔心，我會努力勇敢活下去，我愛你。」

林吟蔚強忍淚水演唱，直到最後播放安迪向她傳的音檔：「爸爸為妳覺得驕傲。」她忍不住哽咽。告別式播放安迪生前影片，場面溫馨感人，兒子阿夜也在安迪陷昏迷時創作《希望你回來》，「看你演的戲，聽你愛的歌，就好像你從來沒有離去，我只希望你回來，我只希望你回來。」藝人王彩樺在家祭前就到場，忙著打點內外。

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▲安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）

▲安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）

▲安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）

安迪罹患食道癌三期，喉下長了5公分腫瘤，若要開刀可能會影響講話以及進食，他傾向化療、電療，堅強挺過第一期療程，11月本人接聽《ETtoday星光雲》慰問電話，聲音沙啞顯出疲憊，透露已做完第二階段化療出院，不方便說話，隨即拿給一旁老婆接聽，阿娥心疼地說：「他在醫院48小時化療，不舒服一直吐，想說燉牛肉湯給他喝，來補一下身體。」

▲安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）

▲安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）

 

▲安迪告別式。（圖／記者李毓康攝）

安迪化療至今，身體暴瘦10公斤，又因為腫瘤壓迫到氣管，造成呼吸困難，11月初陷入昏迷，送入加護病房，12月2日不幸病逝，享年57歲。阿娥決定在結婚30年紀念日舉行告別式，她也親自寫了一首歌《攬乎緊》，歌詞道盡思念，「心愛的按怎放我孤一個，心愛的還抹甲你說再會，希望一切攏是一場夢。」

安迪23年前曾遇到嘉年華大樓火災，被困在火場，因此對火有陰影，曾交代女兒不要火葬，遺孀阿娥受訪時回應：「等頭七他回來再問。」家屬之後擲筊詢問後事，得到的回覆是「一切簡單就好，他的後事我（阿娥）怎麼辦他都高興，全部由我做主。」

兒子林志融也曾哽咽提到：「父親（安迪）走那一天早上，我有夢到他，我夢裡很難過，跟他講為什麼還沒道別就先離開我們，最後我有抱他，抱他的觸感很真實，感覺爸爸跟我道別，那天晚上就是...爸爸就離開了，可能他最後想對我說加油。」女兒林吟蔚則是遺憾沒有帶爸爸站上小巨蛋，讓人心疼。

► ►快訊／安迪病逝享年57歲！　罹患食道癌「腫瘤壓迫氣管」 

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關鍵字

安迪, 林吟蔚, 林志融, 阿娥, 陳慧娥

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