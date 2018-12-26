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16歲男團被暴打4年！滿臉血照上台　經紀公司辯：爸媽說可以體罰

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男子樂團The EastLight.（더 이스트라이트）2016年出道時成員平均年齡僅15歲，隊上老么李宇鎭曾參加節目《Produce 101》第二季闖出知名度，但10月爆出成員們被經紀公司暴打將近4年，震驚社會。不過經紀公司26日又爆出驚人之語，辯稱：「是成員的父母同意體罰。」

▲▼韓經紀公司認罪暴打16歲男團The EastLight.。（圖／翻攝自IG、xportsnews）

▲The EastLight.遭到經紀公司暴打4年。（圖／翻攝自IG）

The EastLight.經紀公司Media Line於26日透過媒體表示，由於孩子們（指成員）常常因調皮犯錯，所以成員李碩澈、李勝鉉的父母當時表示「可以對孩子體罰」，藉此合理化其暴力行為。此外他們也公開畫面，表示李勝鉉和父親偷走公司財物，以此作為反擊。

繼韓媒報導，A製作人自2015年開始，就常對還未成年的成員辱罵，也會對他們進行體罰、賞巴掌，甚至會拿球棒、麥克風架毆打成員。A更曾拿吉他弦線套住其中一名成員的脖子，只要一彈錯就把線往後拉、勒成員脖子，邊拉還邊罵：「你死定了！」多次造成團員頭流血或身體出現瘀青。

▲The EastLight.成員出道時，成員平均年齡僅15歲。（圖／翻攝自The EastLight.官方臉書）

▲The EastLight.成員李宇鎮（左）曾參加節目《Produce 101》第二季闖出知名度。（圖／翻攝自IG）

The EastLight.兄弟檔成員李碩澈、李勝鉉也跳出來指控公司暴行，表示包括貝斯手李勝鉉甚至被文英日製作人關在5樓工作室，用棍子痛打頭部、大腿、手臂以及臀部等50多下後，造成頭部受傷，大腿與臀部都有淤血。而當天另一名隊員李恩成也被用木棒打頭，流了很血，但在這樣的情況下一樣在整理儀容後上台演出。

▲▼16歲韓男團遭棍棒暴打50次　「頭部出血」全身紫色傷照曝光（圖／翻攝自JTBC）

▲The EastLight.遭棍棒暴打50次，「頭部出血」全身紫色傷照曝光。（圖／翻攝自JTBC）

事件爆發後，經紀公司Media Line以「我們以成員們的傷痛和未來作為優先考量」為由，除了已經提出告訴的李碩澈、李勝鉉外，也決定與The EastLight.剩下的4名成員李恩成、丁俟江、李宇鎭、金埈煜解除專屬合約，也讓年紀輕輕的他們歌手夢碎。

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The EastLight., 李宇鎮, 李碩澈, 李勝鉉

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