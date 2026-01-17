Dory多莉全透明見粉絲　寫真太火辣害警察找上門

記者葉文正／台北報導

知名直播主Dory多莉今天在台北市東區舉行《San Dory三多莉》寫真簽書會，現場吸引約200位粉絲到場支持，清一色都是男性，不過Dory也提到，之前苦心經營的27萬粉絲IG一夕之間不見讓她崩潰，原因也揭曉了。

▲《San Dory三多莉》寫真簽書會。（圖／記者林敬旻攝）

而他之前IG 27萬粉絲全部不見，她也表示：「帳號內的照片尺度太大了，違反社群條例，IG對於臀部規範嚴格一點。但我臀部沒有練，天生很翹，穿禮服會卡在臀部，現在要徵男友，我喜歡胖的男生，我161公分，男友有165就可以，像統神或是蛇丸類型也可以，看起來就很靠譜，不過古天樂也喜歡，年紀可以大，都沒關係。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲多莉滿意自己的翹臀。（圖／記者林敬旻攝）

Dory也說個人喜歡環島，包括綠島、蘭嶼、金門、馬祖等等島嶼都想去，想去實現這計畫，在圖奇上，也有到日本做戶外實況，就是大家跟我一起玩日本的概念，很喜歡到日本旅遊。

▲警察好友親自到場。（圖／記者林敬旻攝）

她說自己很宅，在家都躺著，喜歡躺在家滑手機，或是玩貓，寫真書目前已全數售完，會捐款救浪貓。

▲多莉Dory首本最大尺度實體寫真。（圖／曖維多媒體）

Dory最滿意自己的臀部跟腰部，「我的減重方式不健康，現在是瘦到45公斤，之前胖到65公斤，我們家很重吃，很愛吃美食，喜歡吃到飽，目前是20-22腰，現在有拍照就會控制自己體重，這次是餓了三天才來記者會，還斷水不喝水，等等要去大吃。」

▲多莉Dory首本寫真成本高。（圖／曖維多媒體）

Dory提到這次寫真成本很高，也全部售罄，「看到香港粉絲飛過來，有的粉絲則會私訊他們私密處的照片，我就不回應，也沒有封鎖帳號，也有被粉絲跟蹤，跟著我到處跑，當下很怕，希望粉絲給我私人空間。」

她說之前有被孫生私訊，當時本來有對他改觀，但是他發生事情後，他就退我追蹤，但我沒想太多，之後他找我能不能跟他去拳願，當他的舉牌女郎，讓我錯愕，「你都不想跟我聯繫了，幹嘛還來找我，如果他被關，如果他有要求，會送會客菜給他吃。」

今天特別來賓是女警齊齊，綽號貓肉球，Dory說「她可愛，有幸邀到警察好友來，兩人竟然沒有見過面，因為好友也準備考試，比較沒有辦法見到對方，看到漂亮女生都興奮，現場也送給我一個手作的浮油花。」兩人終於見面超開心。