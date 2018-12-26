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N.Flying權光珍「確實和粉絲交往」　苦熬9年出道！爆性騷擾毀前程

記者蕭采薇／綜合報導

南韓知名娛樂公司FNC旗下擁有FTISLAND、CNBLUE和AOA等知名團體，旗下男團N.Flying成軍以來雖未能大紅大紫，但也累積不少死忠粉絲，不過成員權光珍卻遭爆料勾引、性騷擾粉絲，19日宣佈退團。經紀公司26日發聲明表示：「權光珍確實與粉絲交往。」

▲▼韓團N.Flying四報+網路聯訪-1。（圖／記者周宸亘攝）

▲N.Flying成員權光珍（左一）與粉絲交往，遭到退團處分。（圖／資料照）

粉絲在網路上爆料，權光珍不只私下常與粉絲往來，還會在簽名會對女生動手動腳，除了摸摸手之外，還有人自爆曾被他用大腿夾住邊問：「要不要和我交往？」或是遭到他用眼神打量身材後，輕蔑表示：「瘦囉？」目光讓對方不舒服。更有爆料指出，權光珍會私下請歌迷喝咖啡，若歌迷不想跟他走，他還是會強硬地要求，最後買單的帳單卻是寫上FNC的公司名稱。

權光珍是N.Flying貝斯手，2006年就成為練習生，曾經是CNBLUE的預備成員，苦熬9年才正式出道。經紀公司FNC娛樂19日正式宣佈權光珍退團，聲明中表示，權光珍承認確實在非公開場合見過歌迷，作為團內成員確實是不當行為，在深思過後，決定退出團體，並自行反省。

▲▼韓團N.Flying四報+網路聯訪-1。（圖／記者周宸亘攝）

▲N.Flying成員權光珍（左一）與粉絲交往，遭到退團處分。（圖／資料照）

但由於流言越來越多，26日FNC娛樂再次發出聲明，表示：「權光珍與粉絲交往是確實情況，我司最終決定令權光珍退出組合。但對於性騷擾相關問題，本人已極力否認，因此對於上傳相關文章的網友，將以『散布虛假消息損害名譽』進行起訴，日後將告知實情。」也強調N.Flying日後將以四人進行活動。

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