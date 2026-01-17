ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡依林陸巡演「蘊藏傳統哲思」過審！
冷氣團南下急凍6天「跌破10度」
賈永婕爆瞎妹私訊老公！遭嗆女瘋子反擊了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

保劍鋒 黃慧頤 吳承煥 曾莞婷 Lulu 崔正元 梁云菲 鄧莎

謝忻難得喝喜酒「辣露鉛筆腿」！低胸蹦出超兇上圍 邪惡視角全被拍

記者潘慧中／綜合報導

謝忻儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。她近日便在社群平台上傳一系列參加黃沐妍（小豬）婚禮的照片，不只特地盛裝出席，還寫下對新人的暖心祝福，字裡行間流露出對好友步入新階段的喜悅與支持。

▲▼謝忻。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

▲謝忻參加黃沐妍的婚禮。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

照片中，謝忻身穿一件純白色短洋裝，領口採用低胸方領剪裁，露出鎖骨線條，豐滿北半球也呼之欲出，搭配公主蓬袖設計十分俏皮。裙襬則採波浪花邊設計，套上米杏色的厚底樂福鞋，完美襯托出修長美腿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼謝忻。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）▲▼謝忻。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

▲謝忻難得喝喜酒。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

照片背景位於婚禮的迎賓佈置區，後方以深藍色與金色的布幔交錯裝飾，上方懸掛著璀璨的水晶吊燈，兩側則佇立著白色羅馬柱與雅緻的乾燥花藝擺設。謝忻站在中央雙手微微拉著裙擺，對著鏡頭露出燦爛笑容，與身後浪漫奢華的婚禮氛圍完美融合。

▲▼謝忻。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

▲▼謝忻穿得又美又辣。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

▲▼謝忻。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）

除了分享喝喜酒穿搭，謝忻也在貼文中感性寫下對新人的祝福。她透露此次是專程參加黃沐妍的婚禮，只想誠摯地獻上祝福，「祝福這對璧人，慢慢走，用力愛，白頭偕老。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

謝忻

推薦閱讀

春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

5小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

19小時前

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

4小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

3小時前

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

15小時前

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

19小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

1小時前

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

22小時前

「瓜哥被民視羞辱太久」！知情人士怒爆：掏錢補償來賓卻被說死要錢

「瓜哥被民視羞辱太久」！知情人士怒爆：掏錢補償來賓卻被說死要錢

7小時前

八三夭新團員「是超大咖男神」！　粉絲全嗨到暴動

八三夭新團員「是超大咖男神」！　粉絲全嗨到暴動

14小時前

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

20小時前

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

1/16 12:38

熱門影音

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人

薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人
周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...
林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」
黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
林書豪唱〈晴天〉翻車　周杰倫虧：打籃球就好

林書豪唱〈晴天〉翻車　周杰倫虧：打籃球就好
炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息

炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息
周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

看更多

【最強阿伯】阿伯和同學跳〈SPAGHETTI〉 舞步超流暢還有結尾妖精XD

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前40

謝忻難得喝喜酒「辣露鉛筆腿」！低胸蹦出超兇上圍 邪惡視角全被拍

20分鐘前0

Dory多莉全透明見粉絲　寫真太火辣害警察找上門

58分鐘前32

才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

1小時前21

賈永婕驚爆「有瞎妹私訊老公」！遭嗆女瘋子反擊了 他嚇壞火速求饒

1小時前85

蔡依林大陸巡演確定過審！　央視讚《PLEASURE》：巨蟒蘊藏傳統哲思

1小時前231

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

2小時前82

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

3小時前67

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

3小時前20

還記得Guana嗎？《孝利家民宿》療癒犬離世　最後對望惹鼻酸

4小時前157

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

讀者迴響

熱門新聞

  1. 春風台74線出車禍！
    5小時前4822
  2. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    19小時前4212
  3. 華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」
    4小時前307
  4. A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了
    3小時前127
  5. 《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！女演員曬蜜月泳裝照
    15小時前129
  6. 韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸
    19小時前164
  7. 張菲被拍信義區買甜點！
    1小時前461
  8. 曾莞婷失去伴娘角色跟Lulu在韓國相擁痛哭
    22小時前6
  9. 知情人士怒爆：瓜哥被民視羞辱太久
    7小時前3221
  10. 八三夭新團員「是超大咖男神」！
    14小時前105
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合