謝忻難得喝喜酒「辣露鉛筆腿」！低胸蹦出超兇上圍 邪惡視角全被拍

記者潘慧中／綜合報導

謝忻儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。她近日便在社群平台上傳一系列參加黃沐妍（小豬）婚禮的照片，不只特地盛裝出席，還寫下對新人的暖心祝福，字裡行間流露出對好友步入新階段的喜悅與支持。

▲謝忻參加黃沐妍的婚禮。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）



照片中，謝忻身穿一件純白色短洋裝，領口採用低胸方領剪裁，露出鎖骨線條，豐滿北半球也呼之欲出，搭配公主蓬袖設計十分俏皮。裙襬則採波浪花邊設計，套上米杏色的厚底樂福鞋，完美襯托出修長美腿。

▲謝忻難得喝喜酒。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）



照片背景位於婚禮的迎賓佈置區，後方以深藍色與金色的布幔交錯裝飾，上方懸掛著璀璨的水晶吊燈，兩側則佇立著白色羅馬柱與雅緻的乾燥花藝擺設。謝忻站在中央雙手微微拉著裙擺，對著鏡頭露出燦爛笑容，與身後浪漫奢華的婚禮氛圍完美融合。

▲▼謝忻穿得又美又辣。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）



除了分享喝喜酒穿搭，謝忻也在貼文中感性寫下對新人的祝福。她透露此次是專程參加黃沐妍的婚禮，只想誠摯地獻上祝福，「祝福這對璧人，慢慢走，用力愛，白頭偕老。」