11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如「正視性侵」反擊了：傷痛無法消失

記者田暐瑋／綜合報導

導演鈕承澤被爆性侵《跑馬》女工作人員，也被爆出2007年讓柯奐如全裸拍了5小時床戲，留下揮之不去的陰影。沉默了11年，柯奐如25日轉發一則有關性侵的文章，直言台灣電影圈習慣沉默，她忍了11年，最後決定正視傷口，「如果我繼續保持沉默，那跟當年所面對的環境，跟那些沉默的人，有什麼不同？」

柯奐如25日在臉書發文，她轉發一則「正視性侵」的文章，直言因為這篇文章，才有勇氣面對11年前的傷口，「唯有好好凝視，才有機會找到出口。選擇逃避，並不會心安，選擇沉默，心裡的傷痛，無法自行消失。」

▲柯奐如。（圖／翻攝自柯奐如臉書）



對於和自己有類似遭遇的人們，柯奐如真誠地表達支持和陪伴，「你是重要，且無需被質疑的。你很美，你有價值，你該被尊重。」她表示，台灣電影圈習慣沉默，無法像南韓一樣製作出《熔爐》這樣的電影，但她不願意再保持沉默，因為不想要在多年後想起此事，卻是感到後悔，「至是目前我僅能做的，我希望能讓妳知道，妳並不孤單，且妳幫助了我，謝謝妳……」

鈕承澤在2007年拍攝了第一支長片《情非得已之生存之道》，在導演的同時，也自己演出柯奐如男友，並且拍攝了一場床戲。然而，當時有消息爆料，因為劇本寫得很模糊，柯奐如一直到當天抵達現場，才被鈕承澤以「藝術犧牲」為由要求全裸上陣，最後只好硬著頭皮上，前後共拍了5小時，留下揮之不去的陰影。

▲鈕承澤。（圖／記者李毓康攝）



柯奐如後來接受採訪，談到被半強迫拍全裸床戲，坦言：「事後我回到家，覺得不舒服。」但對於詳細狀況不願多談。鈕承澤則喊冤，表示這場床戲是有道理的，當下也跟柯奐如本人討論過內容，得到對方同意，「我沒有覺得她看起來不高興啊！」並強調自己也是演員出身，對演員都保持尊重，絕對沒強迫任何人做不想做的事。

柯奐如臉書全文：

謝謝妳的勇敢，

讓11年後的我，

有機會再次好好凝視傷口，

唯有好好凝視，才有機會找到出口。

選擇逃避，並不會心安，

選擇沉默，心裡的傷痛，無法自行消失。

我想對妳說：

#支持你。

#如果人們懷疑你，我在。

#我和你在一起。

#你是重要，且無需被質疑的。

#你很美，你有價值，你該被尊重。

謝謝這段時間接住我的朋友們。

謝謝陳潔晧先生寫的“不再沉默”，給我的啟發。

沉默的台灣電影圈，是無法像韓國一樣，製作出“熔爐”的。

如果我繼續保持沉默，

那跟當年所面對的環境，

跟那些沉默的人，有什麼不同？

如果我繼續保持沉默，

多年後回頭再想起自己今天的選擇，

定會感到後悔。

至是目前我僅能做的，

我希望能讓妳知道，妳並不孤單，且妳幫助了我，謝謝妳……

奐如

2018.12.25







▲柯奐如發聲。（圖／翻攝自柯奐如臉書）