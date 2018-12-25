恐怖前男友「每晚站窗外敲玻璃」！　楊繡惠精神崩潰：看到情殺都有陰影

記者田暐瑋／綜合報導

楊繡惠儘管已經53歲，無論面貌或身材都保養得宜，感情事卻始終沒有著落，曾交過一任小6歲的男友，兩人感情甜蜜，卻因為對方要跟她借100萬，讓她果斷決定分手；她透露曾交過恐怖情人，對方在分手後，竟天天到她家樓下拿石頭敲她窗戶，甚至還打無聲電話，時間長達1年半，讓她從此蒙上陰影。

楊繡惠透露，曾經交過一任恐怖情人男友，對方因為不甘被分手，天天到她家公寓樓下站崗，還會拿石頭不停朝她4樓的房間窗戶丟，甚至還在半夜打無聲電話騷擾她，時間長達1年半，一開始因為礙於對方知道自己的住處，她都先隱忍不敢撕破臉，擔心會被對方傷害。

▲楊繡惠（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



最後楊繡惠真的受不了，決定報警處理，警方在逮捕這位恐怖前男友後，對方才驚覺事態嚴重，才讓這次事件落幕，再也沒有騷擾她，不過也因為這樣的恐怖行徑，讓她之後在看到新聞報導上的情殺事件，心裡都還是餘悸猶存，蒙上一層陰影。

楊繡惠曾坦言以前不敢和年紀比自己小的男人交往，有次真的不小心和一個小6歲的男生交往，得知事實後立刻決定放手，最後被對方一句「不管妳大我幾歲，我永遠都是會跟妳不離不棄、這樣子背著妳」所感動，回心轉意和男友繼續交往後。

▲楊繡惠至今單身（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



但某天對方突然提了一件事，卻瞬間踩到楊繡惠的地雷，她表示男方當時說自己生意周轉不靈、想跟她借100萬，「我整個晴天霹靂，你什麼都可以好跟我談，你要用我什麼東西你都拿去，但是你要用我的錢，一句話！死都不用講！」她直言不管有多麼愛一個人，只要講到錢，她一定馬上清醒，「我覺得如果一個男生會動腦筋動到女朋友身上，我覺得這一點就不夠優了。」如果男生很吃苦耐勞、努力打拼到讓她很欽佩，她很願意幫忙，「但不要還沒有去掙扎，你就輕易地跟我開口。」