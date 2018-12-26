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許瑋甯爆結婚了！秘嫁「星二代男模」劉又年　甜蜜婚期藏玄機

▲有張許瑋甯跟劉又年罕見的親暱合照，小倆口之間眼光交會，相當有愛。（翻攝自許瑋甯臉書）。

▲有張許瑋甯跟劉又年罕見的親暱合照，小倆口之間眼光交會，相當有愛。（圖／翻攝自許瑋甯臉書）

圖文／鏡週刊

11月中旬，許瑋甯跟郭富城主演的電影《秘密訪客》才殺青，和鳳小岳的網劇《Ai在西元前》也結束拍攝，她在IG發文「我們摩洛哥見…」看似是犒賞自己辛勤工作出遊北非，如今被爆其實應是蜜月之旅。

▲有張許瑋甯跟劉又年罕見的親暱合照，小倆口之間眼光交會，相當有愛。（鏡週刊提供）

▲許瑋甯。（圖／鏡週刊提供）

本刊日前接獲爆料，許瑋甯跟劉又年選在12月15日互許終生，不過僅僅邀請至親見證他們登記，地點是在內湖區的戶政事務所。「家裡要娶大明星嚕！」由於男方家人掩不住興奮，事前才走漏風聲，在民間小範圍地漸漸流傳。

▲有張許瑋甯跟劉又年罕見的親暱合照，小倆口之間眼光交會，相當有愛。（鏡週刊提供）

▲有張許瑋甯跟劉又年罕見的親暱合照，小倆口之間眼光交會，相當有愛。（鏡週刊提供）

▲有張許瑋甯跟劉又年罕見的親暱合照，小倆口之間眼光交會，相當有愛。（鏡週刊提供）

▲劉又年常把許瑋甯當作自己作品。

其實經過阮經天那段高調戀情，許瑋甯這次非常小心翼翼維護跟劉又年的關係，再加上許瑋甯決定對於登記一事保密到家，跟劉又年低調再低調，據悉另有一種揣測，許瑋甯跟劉又年是不是有了？但因未滿3個月，遵循不能說的傳統習俗，才會盡量對外封鎖消息。

▲有張許瑋甯跟劉又年罕見的親暱合照，小倆口之間眼光交會，相當有愛。（鏡週刊提供）

▲本刊去年10月拍到許瑋甯（左）跟劉又年手牽手的電影約會，事後許瑋甯說有發現跟拍，但不願放開對方。（圖／鏡週刊提供）

此外，關於2人遵循傳統習俗方面，也可從他們挑的日子可以窺知一二。根據農民曆記載，12月15日也就是農曆11月初9，宜嫁娶、訂盟、納采…等，雖然當天「沖豬（乙亥）」，但劉又年屬狗（36歲）、許瑋甯屬鼠（34歲），所以沒事。前一天12月14日也宜嫁娶，但因沖狗，是劉又年的生肖，所以小倆口確實有在避諱。

劉又年，身高193公分，他本來是伊林男模，媽媽則是資深女星李湘，身為星二代但後來淡出幕前，畢業於北京電影學院攝影系的他，作品曾經獲得呂樂、顧長衛等大師級攝影師的看好，代表作品為《六弄咖啡館》。

過往他的情史則較少為人知，對象是演員兼模特兒的方靖。方靖雖有「小張曼玉」的響亮封號，當年她跟劉又年一度傳出論及婚嫁，不過由於劉又年遠赴對岸，2人敵不過遠距離的現實問題而分手，曾有過的婚約也就此不了了之。

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許瑋甯, 阮經天, 劉又年

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