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謝忻斷開王少偉！　「天菜正牌男友」現身…情侶裝十指緊扣閃照曝光❤

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻（右）和男友一邊討論要吃什麼一邊聊天，男友外型跟過去與她傳緋聞多年的王少偉頗為類似。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

37歲的外景主持人謝忻，今年可說是愛情、事業兩得意，不但剛奪下金鐘綜藝節目主持人獎，也斷開多年緋聞男友王少偉，她被本刊直擊和正牌男友在吉隆坡度假，2人不但穿著情侶裝，還十指緊扣黏TT，完全熱戀中無誤。

出道10多年的謝忻，去年在台北市松山區買下千萬小豪宅，今年6月又砸下百萬添購奧迪新車，晉升有車有房的小富婆階級，上個月還和阿翔合資30萬元，請《綜藝大集合》工作團隊去沖繩旅遊，慶祝奪得金鐘獎並犒賞同事辛勞，不過最近正值綜藝節目寒冬，謝忻主持的《旅行應援團》目前已暫時休棚，瞬間少了一大筆進帳。

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲黑帽男牽著謝忻穿梭在座位區中，互動就像是情侶關係。（圖／鏡週刊提供）

吃海鮮併桌　全程牽緊

空出許多時間的謝忻，本月15日被本刊直擊在馬來西亞吉隆坡旅遊，身邊還有一名外型神似王少偉的帥哥，當天晚間約8點多，謝忻和黑帽男現身當地知名的亞羅街，街道旁都是海鮮餐廳，2人身穿灰色T恤、牛仔褲、白球鞋情侶裝，走進其中一家用餐，因為人潮眾多，在桌間穿梭時，黑帽男很自然地緊緊牽住謝忻的手，接著詢問其中一桌外國人能否併桌，才坐下準備共度晚餐約會。

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

謝忻和黑帽男吃完飯後，街頭突然下起大雨，2人隨即快步離去。從謝忻的粉絲團可看到她在吉隆坡一共待了6天，但po出的照片都只有自己1人，顯見不是跟姐妹淘或家人出遊，而是跟男友單獨的甜蜜旅行約會。

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲謝忻（左起）和胡瓜、阿翔主持民視《綜藝大集合》多年，終於在今年奪得最佳綜藝節目主持人獎。（圖／鏡週刊提供）

曖昧王少偉　精主候選

不過先前謝忻和王少偉緋聞傳了多年，去年2人還一起去看房子，傳出可能要結婚的消息，當時被問及彼此緋聞時，謝忻語帶曖昧說，她是要請王少偉幫忙搬家，但自己今年犯太歲，不適宜結婚，更坦言對方在工作和生活上都給她很多建議，還準備和好姐妹小甜甜一起去凍卵，也可接受王少偉的精子，因為他夠高。不過現在看起來，王少偉只是她的男閨密而已。

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲王少偉和謝忻緋聞傳了多年。（圖／翻攝自謝忻臉書）

▲謝忻。（圖／鏡週刊提供）

▲王少偉和謝忻緋聞傳了多年。（圖／衛視中文台提供）

謝忻是留英的音樂高材生，剛出社會靠當鋼琴老師的薪水就買下一輛進口車，有一次因緣際會代替朋友去錄影，聽到胡瓜一句「妳天生要吃這行飯」，隔天一頭栽入演藝圈。由於沒有知名度和代表作，她曾經過著連生活費都得靠家人資助的生活，熬了10多年，成功獲得金鐘認證，並成為有車有房一族，現在愛情也圓滿，也算是苦盡甘來。

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