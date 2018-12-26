許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！　阮經天「獵豔花名冊曝光」爆把她當工具人

▲當年阮經天（左）跟許瑋甯戀情曾被看好，但後來小天花心貪玩沒停過，許瑋甯屢屢負傷之後決定放手。（翻攝自中國服裝網）



圖文／鏡週刊

回顧2014年，傳出阮經天對許瑋甯求婚成功，雖然雙方先是否認，之後阮經天接受專訪，也坦承他腦中對許瑋甯的愛情憧憬：「就是結婚生小孩啊！」他還進一步解釋：「婚會結的，但不要太著急，結婚不是為自己，而是為了雙方的家庭。所以你不能太隨意，也不能太從簡。」

只是後來他到對岸發展，花心事跡頻傳，除了去年傳過婚訊的杜鵑，與許瑋甯交往的8年期間也傳出多次偷吃，對象包括前女友、中國已婚H女星，找酒店妹尋歡及韓星尹恩惠等等。

至於性癖部份，則是阮經天早年的民間女友向媒體大爆料，他除了劈腿成性之外，性欲強、性技佳、size普通、喜歡口爆等等床事一度攤在陽光之下。

▲阮經天（左）跟杜鵑不僅有過戀情傳聞，去年更被爆結婚，但雙雙否認。阮經天跟許瑋甯分手之後依舊桃花不斷。（東方IC）

當時對阮經天死心塌地的許瑋甯，不時替阮經天向外界消毒，也數度力挺。不過另有爆料指稱，阮經天交往期間都把許瑋甯當老媽子，在外地拍戲時，吩咐她送東送西，根本把她當工具人。分手之後許瑋甯與阮經天屢傳復合，爆料者稱他們仍有熱切聯絡，尤其出現王柏傑之後，阮經天積極挽回許瑋甯，最後依舊沒成。

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