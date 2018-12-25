蔡依林「背面挖空開到溝」辣翻！　網一看下半身…傻眼笑噴

記者田暐瑋／綜合報導

天后「Jolin」蔡依林即將推出睽違4年的大碟《Ugly Beauty》，相較過去要求一絲不苟的完美造型，這次她大走搞怪風格，大膽挑戰各種前衛服裝，25日曝光最新宣傳照，只見她穿著一襲合身人魚裝，凸顯前凸後翹的火辣身材，整個背部挖空直至股溝上方，下半身則是綠色蓬蓬裙擺，乍看之下像極了聖誕樹，還有網友笑虧：「好像毛刷！」引起熱烈討論。

蔡依林25日公開最新造型，上半身是淡綠色亮片的合身長袖禮服，刻意強調出纖細腰線，她微微轉過身，露出背面一大片挖空，一路挖到屁股上方，整條背溝火辣露出，下半身則是亮綠色的蓬蓬裙擺，她也忍不住自嘲：「醜媳婦就要見公婆了，這顆聖誕樹是要買的吧！」

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林臉書）



這套造型亮相後，搞怪裝扮引起網友討論，綠色色調雖然頗符合聖誕節氣息，但也有人笑虧「好像一把毛刷」、「抹茶雪花冰」、「為什麼要把綠花椰菜倒過來放」、「讓我想到孔雀魚哈哈」，即使造型前衛，仍有不少網友認為也只有蔡依林能hold得住這種風格，一點都沒有違和感。

首波主打歌《怪美的》找來音樂才子吳青峰填詞，和蔡依林二次合作，吳青峰笑說：「上一次合作了三首歌，都很順利，完全沒改。但這次是合作一首歌，可是寫了四首的分量哈哈！我覺得她對於音樂真的要求越來越高了，但這是對自己內在的要求，不是對別人的眼光，覺得很不一樣！」

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林臉書）



打破Jolin個人的MV記錄，此次特別斥資台幣1500萬打造逼真、深入內心世界的MV，為了呈現過去的Jolin與現在的蔡依林大和解，導演特別量身打造四大場景，並設定「法官與囚犯」、「廚師與食客」、「瘋狂護士與病人」等八種角色，呈現了強調刻版印象胖瘦美醜的「審美大法庭」、想大吃大喝卻被阻止而吃過水食物的「中式珍鮮酒家」，及瘋狂追求完美體態卻被送進「瘋美精神病院」的「怪美」情節。

