楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相

記者田暐瑋／綜合報導

藝人楊冪在22日宣布離婚，跟前夫劉愷威轉為朋友關係，未來將以親人的身分，共同撫養4歲的女兒「小糯米」。兩人婚變消息傳了1年多，雙方始終未說明婚姻狀況，一度傳出是有第三者介入，而楊冪成立的價值50億人民幣（約226億元台幣）公司卻縮水45億元台幣，感情和事業都面臨挫敗危機。

楊冪和劉愷威婚變傳了1年多，次數多到數不清，其中一個說法是男女收入和名氣相差懸殊，導致婚姻出現裂痕；其實，楊冪坐擁9間公司，身價至少200億元台幣，名下最賺錢的就是「嘉行傳媒」，光靠她自己和迪麗熱巴兩人，短短2年估值暴漲200倍，2017年嘉行傳媒估值達到50億元人民幣（約226億元台幣）。

▲楊冪、劉愷威。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



業界人士指出，嘉行傳媒主要是靠著楊冪的明星光環打出一片天，但這也同樣成了「雙刀刃」，藝人一旦爆出負面新聞，就會對公司估值產生極大影響，楊冪婚變傳言不斷，有人算出至少拖了568天，2018年嘉行傳媒估值約縮水45億元台幣。

對於外界傳言有第三者介入，劉愷威爸爸劉丹笑答：「很多人都這樣講，總之他們都很好，都沒事。」不斷強調劉愷威和楊冪現在都過得好。至於之前一直跟著爺爺生活的小糯米，劉丹表示會像之前一樣繼續帶：「孫女沒事，總之一切照常，完全沒問題，大家放心。」

▲楊冪、劉愷威。（圖／翻攝自陸網）