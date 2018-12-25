ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相

記者田暐瑋／綜合報導

藝人楊冪在22日宣布離婚，跟前夫劉愷威轉為朋友關係，未來將以親人的身分，共同撫養4歲的女兒「小糯米」。兩人婚變消息傳了1年多，雙方始終未說明婚姻狀況，一度傳出是有第三者介入，而楊冪成立的價值50億人民幣（約226億元台幣）公司卻縮水45億元台幣，感情和事業都面臨挫敗危機。

楊冪和劉愷威婚變傳了1年多，次數多到數不清，其中一個說法是男女收入和名氣相差懸殊，導致婚姻出現裂痕；其實，楊冪坐擁9間公司，身價至少200億元台幣，名下最賺錢的就是「嘉行傳媒」，光靠她自己和迪麗熱巴兩人，短短2年估值暴漲200倍，2017年嘉行傳媒估值達到50億元人民幣（約226億元台幣）。

▲楊冪、劉愷威。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲楊冪、劉愷威。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

業界人士指出，嘉行傳媒主要是靠著楊冪的明星光環打出一片天，但這也同樣成了「雙刀刃」，藝人一旦爆出負面新聞，就會對公司估值產生極大影響，楊冪婚變傳言不斷，有人算出至少拖了568天，2018年嘉行傳媒估值約縮水45億元台幣。

對於外界傳言有第三者介入，劉愷威爸爸劉丹笑答：「很多人都這樣講，總之他們都很好，都沒事。」不斷強調劉愷威和楊冪現在都過得好。至於之前一直跟著爺爺生活的小糯米，劉丹表示會像之前一樣繼續帶：「孫女沒事，總之一切照常，完全沒問題，大家放心。」

▲楊冪劉愷威。（圖／翻攝自陸網）

▲楊冪、劉愷威。（圖／翻攝自陸網）

推薦閱讀

被逼拍「流白色液體」大尺度MV！　女團「不敢再喝牛奶」身心崩潰爆暗黑內幕

60歲老翁求美女醫「手動挖便秘」！　她奮力試完…「看到邪惡笑容」大崩潰

他烏鴉嘴嗆：那女的怎麼死都不知道！　7天後「女鄰居真的跳樓自殺」

宥勝南極長征250km「1個月沒吃肉」！　全靠「這神物」提高生存指數

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

丫頭被假掰女星害解約！　黑人秒猜「黑澀會關鍵字」…名字曝光傻眼：怎麼會

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

恐怖前男友「每晚站窗外敲玻璃」！　楊繡惠精神崩潰：看到情殺都有陰影

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊冪, 劉愷威, 小糯米

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 看不到《分歧者》結局！「演員不想演」外媒點破2大原因
  2. 楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相
  3. 傲嬌朴敘俊、萌系朴寶劍！2018最讓人心臟漏拍男主角TOP5
  4. 「花心大少」高宇橋獻殷勤　未婚妻疑偷吃：有鬼！　
  5. 恐怖前男友「每晚站窗外敲玻璃」！　楊繡惠精神崩潰：看到情殺都有陰影
  6. 凱文史貝西反擊！「我知道你們想要我回來」被控性侵首發聲
  7. 陶喆摟愛妻拍孕婦寫真！　Penny「7個月渾圓孕肚」曝光
  8. 合約到期也要完成歐洲巡演見粉絲！B.A.P Zelo正式脫離經紀公司
  9. 應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了
  10. 麥莉和雷神弟結婚了？　「牽手切蛋糕」派對現場畫面曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366