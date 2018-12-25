吳宗憲帶鹿希派復出演藝圈！　「只退出4個月」力挺：不過就是講個玩笑

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吳宗憲的兒子鹿希派因在私人社群網站失言引起一連串風波，被爸爸逼退演藝圈，但鹿希派自行宣布明年1月舉辦演唱會，如今父子倆確定一起登上《2019超級巨星紅白藝能大賞》節目，等同是宣告正式復出。

據《蘋果日報》報導，鹿希派將於2019年1月5日登上台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》節目，吳宗憲也會同台力挺，正式宣告復出，對於兒子復出，他也直言：「兒子有他自己的人生，人家也不過就是講了一個這樣的玩笑，大家心知肚明，沒有什麼復出，在他的人生裡他永遠都在。」

▲吳宗憲、鹿希派。（圖／翻攝自吳宗憲、鹿希派臉書）



鹿希派一出道就鬧風波，經紀公司停止一切宣傳活動，但也讓他上了一課，7月發行首張個人專輯《Ambulance》，成立了個人工作室後，繼續不斷地作音樂，這次趁假回台便要交出第二張作品，堪稱寫歌快手，對於音樂事業的堅持，他說：「我是一個愛音樂的人，也是一個製作人，只是剛好我也喜歡表演，所以鹿希派才會存在。

有了個人工作室後，什麼都得自己來，鹿希派坦言明年1月的演唱會，雖是和斯亞一起扛票房，但也坦言壓力一定有，「但我只能把自己的部分做到最好，因為我不懂行銷或宣傳，只希望來看我表演的人不只是支持，而是可以真正的一起享受音樂、享受派對的感覺。」問他演唱會上是否準備了什麼驚喜？他神秘表示，要來了才會知道。

▲吳宗憲與兒子鹿希派。（圖／記者張一中攝）