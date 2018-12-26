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夫家1650億遺產一塊都分不到！　李嘉欣爆「月領786萬零用錢」過活

記者田暐瑋／綜合報導

香港女星李嘉欣2008年嫁給身價800多億的富商許晉亨後，2011生下兒子Jayden（許建彤），逐漸淡出娛樂圈。她的公公許世勳日前病逝，420億港幣（約1650億元台幣）的遺產如何分配引起外界關注，有消息指出，她沒有被分配到遺產，而是得靠每個月領的786萬元零用錢過活。

據香港媒體報導，李嘉欣的公公許世勳有2子1女，其中最疼愛的就是李嘉欣的老公許晉亨，生前把420億港幣（約1650億元台幣）的遺產提前做好分配，全部撥入家族信託基金和巨額保單，讓家族每位成員固定每個月都可以領到一筆生活費，而不是一次坐領大筆遺產。

▲李嘉欣不希望兒子認為自己有特權或養成少爺病。（圖／翻攝自李嘉欣微博）

▲李嘉欣不希望兒子認為自己有特權或養成少爺病。（圖／翻攝自李嘉欣微博）

據悉，李嘉欣一家因為受到許世勳的寵愛，生活費金額大大提高，每個月約可拿到200萬港幣（約786萬元台幣）的零用錢，但對此她尚未做出回應。許世勳生前非常疼愛孫子Jayden，曾砸下2000萬元台幣替金孫辦出生百日派對，可見許晉亨一家在他心中份量。

李嘉欣夫家豪宅價值港幣7億元（約台幣27億元），視野絕佳的臨海建築，以及大片綠草地，看起來就像一座公園，夫妻倆2008年選擇在此舉辦婚禮，讓超級豪宅曝了光，引起網友討論。她2011年生下兒子，隨即引退，專注於家庭生活，兒子已經開始上小學，而她成了孩子的「伴讀」，有別於許多名人喜歡將小孩送到學風開放的國際學校，她選擇讓兒子念傳統的「拔萃男書院附屬小學」，希望兒子能學會在嚴謹環境下成長，以免養成驕縱的個性。

▲李嘉欣過48歲生日。（圖／翻攝自李嘉欣微博）

▲李嘉欣和老公許晉亨。（圖／翻攝自李嘉欣微博）

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