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鰲拜私下超狂副業曝光！「國家認證國畫大師」　一幅畫要價700萬

記者田暐瑋／綜合報導

香港演員徐錦江拍攝三級片起家，曾在電影《鹿鼎記》飾演「鰲拜」、《九品芝麻官》飾演豹子頭，凶狠、威猛的形象令所有影迷印象深刻；但其實他相當有藝術細胞，不僅畢業於廣州美術學院，還是已故的著名嶺南畫派藝術大師關山月的關門弟子，畫作曾經被出價6、700萬元，和螢幕上的形象差很大。

徐錦江2016年在安徽建造屬於自己的藝術中心，斥資60億人民幣（約260億元台幣），中國國家博物館也頒發了證書，認證了他藝術家的身分。在已故嶺南畫派藝術大師關山月的多年教導之下，徐錦江的作品備受藝術家青睞，他的畫作《虬松勁羅衫濕》一度被出價到6、700萬元，但最後因為捨不得，沒有賣成，而被問到未來還會不會接拍新片，他並未否認，強調現在要先處理藝術園區，之後也不排斥再拍三級片。

▲徐錦江。（圖／CFP、翻攝自網路）

▲徐錦江因鰲拜一角爆紅。（圖／翻攝自網路）

雖然有著黑道的兇惡外表，但徐錦江骨子裡卻有著滿滿柔情，和妻子殷祝平只見面3次就決定結婚，他見到對方的第一眼就認定是自己的真命天女，結婚24年依舊甜蜜，兒子徐菲在這種充滿愛的環境中成長，個性溫文儒雅，曾不小心在南韓綜藝節目中曝光，帥氣外型引起觀眾一陣熱烈討論。

剛出道不久，徐錦江就被瘋傳因為被朋友慫恿炒股，最後輸得傾家蕩產，不得已只好拍三級片還債，從此成了三級片中的熟面孔，但他在拍攝時非常紳士，對女演員從不會趁機毛手毛腳，在圈內口碑非常好，1997年他出了一本藝術全裸寫真集，一夕間遭到當時保守社會的輿論抨擊，連妹妹都羞於跟外人說出兩人關係，讓他罹患憂鬱症10年。

▲徐錦江。（圖／CFP、翻攝自網路）

▲徐錦江和妻子。（圖／CFP）

但其實，徐錦江出身自黑龍江省的醫藥世家，父親是醫生在香港有診所，家境不差，也曾出面否認當年拍攝三級片是為了養家餬口，他表示身為演員應該要有多面性，況且三級片不是成人電影，他開玩笑的將2者之間做了比較，「應該是吸菸跟吸白粉的區別」。

▲徐錦江。（圖／CFP、翻攝自網路）

▲徐錦江和兒子。（圖／CFP）

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