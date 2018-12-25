ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一句話擊潰小S「24年心防」！　她無助痛哭：到底我會什麼啊

記者田暐瑋／綜合報導

女星小S（徐熙娣）出道多年，雖然已是3個小孩的媽，還是一直維持姣好身材，螢光幕前總給人開朗搞怪形象的她，私底下卻相當脆弱，她在節目上坦言，其實自己非常沒有自信，就是個中年大媽，讓好友搖頭：「你一點都不愛你自己。」擊潰她脆弱心防，瞬間崩潰大哭：「到底我會什麼啊！」

小S在《小姐姐的花店》中挑戰當老闆娘，雖然螢幕上總給人天不怕地不怕的堅強樂觀形象，但她首度吐露真心話，對自己非常沒有自信，「會被你們喜歡，是因為我在台上讓大家開心，可是我回到我私底下之後，我就會覺得，我就是個媽媽，我就是個中年婦女。」

▲小S爆哭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲小S爆哭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

40歲的小S每天都在努力維持身材，她也直言因為常聽到網友酸言酸語，罵她胖到虎背熊腰，不靠P圖的話就會盡顯老態，讓她對自己沒有自信，好友宋佳聽到她的自白，心疼說：「你一點都不愛你自己。」瞬間擊破小S心防，小S眼眶泛紅，先是強忍淚水裝做不在意：「你是要逼我哭嗎！」下一秒就用手遮住臉崩潰大哭。

雖然在主持界站有一席之地，但小S仍自暴自棄地問宋佳：「你會演戲，到底我會什麼啊？」臉上寫滿無助，意外顯露出她內心的真實一面，讓粉絲相當心疼。其實小S先前曾說過想退出演藝圈，當時她喝著紅酒，配菜則是涮牛肉及荷包蛋，然而這些食物其實是克制了自己強烈的食慾才選擇的。

▲小S爆哭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲小S對自己沒有自信。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

就在報告完自己的菜單後，小S話鋒一轉，突如其來地大喊：「我要吃豬血糕、還有麻辣火鍋！」期間她扁起嘴，露出委屈的神情，稱自己其實真的很想吃潮州粽、麻辣鍋，以及最愛的泡麵，忍不住吐出心聲：「每次想到這些美食的時候，都好想退出演藝圈喔。」無奈身為女星，為了維持身材也只能乖乖忍下。

推薦閱讀

恐怖前男友「每晚站窗外敲玻璃」！　楊繡惠精神崩潰：看到情殺都有陰影

60歲老翁求美女醫「手動挖便秘」！　她奮力試完…「看到邪惡笑容」大崩潰

腳趾變黑發臭駭如乾屍！　醫一看搖頭「不打麻藥直接剪掉」：這沒救了

被逼拍「流白色液體」大尺度MV！　女團「不敢再喝牛奶」身心崩潰爆暗黑內幕

宥勝南極長征250km「1個月沒吃肉」！　全靠「這神物」提高生存指數

丫頭被假掰女星害解約！　黑人秒猜「黑澀會關鍵字」…名字曝光傻眼：怎麼會

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

他烏鴉嘴嗆：那女的怎麼死都不知道！　7天後「女鄰居真的跳樓自殺」

楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小S

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 看不到《分歧者》結局！「演員不想演」外媒點破2大原因
  2. 楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相
  3. 傲嬌朴敘俊、萌系朴寶劍！2018最讓人心臟漏拍男主角TOP5
  4. 「花心大少」高宇橋獻殷勤　未婚妻疑偷吃：有鬼！　
  5. 恐怖前男友「每晚站窗外敲玻璃」！　楊繡惠精神崩潰：看到情殺都有陰影
  6. 凱文史貝西反擊！「我知道你們想要我回來」被控性侵首發聲
  7. 陶喆摟愛妻拍孕婦寫真！　Penny「7個月渾圓孕肚」曝光
  8. 合約到期也要完成歐洲巡演見粉絲！B.A.P Zelo正式脫離經紀公司
  9. 應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了
  10. 麥莉和雷神弟結婚了？　「牽手切蛋糕」派對現場畫面曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366