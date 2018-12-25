一句話擊潰小S「24年心防」！　她無助痛哭：到底我會什麼啊

記者田暐瑋／綜合報導

女星小S（徐熙娣）出道多年，雖然已是3個小孩的媽，還是一直維持姣好身材，螢光幕前總給人開朗搞怪形象的她，私底下卻相當脆弱，她在節目上坦言，其實自己非常沒有自信，就是個中年大媽，讓好友搖頭：「你一點都不愛你自己。」擊潰她脆弱心防，瞬間崩潰大哭：「到底我會什麼啊！」

小S在《小姐姐的花店》中挑戰當老闆娘，雖然螢幕上總給人天不怕地不怕的堅強樂觀形象，但她首度吐露真心話，對自己非常沒有自信，「會被你們喜歡，是因為我在台上讓大家開心，可是我回到我私底下之後，我就會覺得，我就是個媽媽，我就是個中年婦女。」

▲小S爆哭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



40歲的小S每天都在努力維持身材，她也直言因為常聽到網友酸言酸語，罵她胖到虎背熊腰，不靠P圖的話就會盡顯老態，讓她對自己沒有自信，好友宋佳聽到她的自白，心疼說：「你一點都不愛你自己。」瞬間擊破小S心防，小S眼眶泛紅，先是強忍淚水裝做不在意：「你是要逼我哭嗎！」下一秒就用手遮住臉崩潰大哭。

雖然在主持界站有一席之地，但小S仍自暴自棄地問宋佳：「你會演戲，到底我會什麼啊？」臉上寫滿無助，意外顯露出她內心的真實一面，讓粉絲相當心疼。其實小S先前曾說過想退出演藝圈，當時她喝著紅酒，配菜則是涮牛肉及荷包蛋，然而這些食物其實是克制了自己強烈的食慾才選擇的。

▲小S對自己沒有自信。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



就在報告完自己的菜單後，小S話鋒一轉，突如其來地大喊：「我要吃豬血糕、還有麻辣火鍋！」期間她扁起嘴，露出委屈的神情，稱自己其實真的很想吃潮州粽、麻辣鍋，以及最愛的泡麵，忍不住吐出心聲：「每次想到這些美食的時候，都好想退出演藝圈喔。」無奈身為女星，為了維持身材也只能乖乖忍下。