歐陽娣娣海邊解放比基尼照！　穿熱褲美腿乍現1.3萬網友全看光

記者劉宜庭／綜合報導

星二代歐陽娣娣清純可愛，美貌完全不輸2個姐姐歐陽妮妮和歐陽娜娜，日前跟隨按二姊腳步，到美國唸高中，常在社群網站分享生活點滴的她，近來罕見展露性感一面，曝光在海邊穿著比基尼的泳裝照，在網路上掀起不少討論。

▲歐陽娣娣外型甜美可愛。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）

照片中，歐陽娣娣站在海邊沙灘上，上半身穿著比基尼，搭配白色激短熱褲，露出S型蠻腰，以及一雙纖細長腿，對著鏡頭插腰擺POSE，難得小露性感，「轉大人」畫面一曝光，也引來不少粉絲留言激讚，「好美阿」、「超性感辣妹」，也有網友驚訝表示，「第一次看你穿欸」，短短不到半天時間，就吸引超過1.3萬人按讚，意外掀起一陣熱烈討論。

▲歐陽娣娣海邊曬比基尼，難得小露性感。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）



事實上，雖然歐陽娣娣在演藝圈作品不多，但曾為動畫電影《神偷奶爸》、《里約大冒險2》配音中文版，並跟魏如昀合作演出偶像劇《舞吧舞吧在一起》，人氣像姊姊們一樣逐漸攀升。

近年，歐陽娣娣逐漸擺脫稚氣，越大越漂亮，4月份跟隨歐陽妮妮出席活動時，就有不少眼尖粉絲注意到，她似乎和過去稚嫩模樣有些不同了，雖然年僅14歲，但身高已經直逼2名姊姊，如今和現在和168公分的大姊，也只差了2公分。

▲歐陽娣娣近年逐漸擺脫稚氣，越大越漂亮。（圖／翻攝自歐陽娣娣Instagram）



面對暴風抽高的歐陽娣娣，歐陽妮妮日前也曾曬出姊妹倆合照，「對了不用懷疑～那是娣娣，已經要跟我一樣高了。」當時，她除了開玩笑形容娣娣，「根本是我姊姊吧？」發文同時也忍不住感嘆，「她們長越大我就感覺越小了。」

▲歐陽妮妮（左）先前合照娣娣感嘆：「根本是我姊姊吧？」（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）