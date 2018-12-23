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女星妞妞遭養父性侵9年！　媽反罵「一定是妳勾引他」

娛樂中心／綜合報導

女星妞妞（許寀菁）是前女團Super7的隊長，團體5年前解散後，近來單飛推出台語新歌，外型也蛻變走性感風，讓粉絲驚豔不已。然而，擁有亮麗外表的她，過去其實經歷過許多傷痛，16歲那年竟遭養父性侵長達9年時間，也讓她徹底對人性感到失望。

▲女星妞妞遭養父性侵9年。（圖／翻攝自妞妞Instagram）

▲妞妞是前女團Super7的隊長。（圖／翻攝自妞妞Instagram）

5年前經歷Super7解散，妞妞這些日子以來，歷經演戲、主持與變身網紅，近來更單飛推出台語新歌《癡情的玫瑰》，新出發做自己，看似堅強又獨立的她，內心最深處的痛點，其實是最親卻也最傷她的媽媽。據《聯合報》報導，因為媽媽是小三，妞妞從小就被嘲笑是私生女，母親和她生父分開後再婚，沒想到對象竟是個毒蟲，甚至還會一邊吸毒、一邊放著A片，要她將衣服脫光，當時僅就讀國小三年級的她，根本不敢不從。

後來，妞妞媽媽又換個了伴侶，起初該名「養父」對母女倆很好，沒想到在她高中16歲時的某一晚，養父喝醉後，瞬間變成獸父性侵她，長達9年時間，一直到她25歲離家後，才結束這場噩夢。她曾經和媽媽求救，指控養父性侵，沒想到卻遭到反控，「我媽說一定是我先勾引他。」

最讓妞妞無法釋懷的是，她從小跟著媽媽到舞廳賺錢給養父花用，某天肚子卻痛到意識不清送醫，才知道是因太過操勞，卵巢扭轉變黑，養父在她不知情的狀況下，簽下手術同意書，一直到2年後，她才知道自己一邊卵巢早就被切掉了，她質問當時為何未被告知，養父竟回說，「你要是知道還有心情工作嗎？」母親幾年前因肝癌病逝，雖然媽媽生前識人不清，但妞妞坦言不恨她，落淚表示，「畢竟她是我媽。」

▲女星妞妞遭養父性侵9年。（圖／翻攝自妞妞Instagram）

▲妞妞自爆遭養父性侵9年。（圖／翻攝自妞妞Instagram）

妞妞曾是號稱台版少女時代「Super7」女團的隊長，該團曾在網路上創下百萬點閱率，5年前團體解散後，她經歷演戲、主持與變身網紅，成長了許多，日前也感嘆：「每個團體都會面臨成長，當時每個團員都希望能完成自己的夢想，因此大家各自追夢，這也是成長的過程，很開心我們經歷的那些美好時光！」

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