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企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）過去曾在加州留學，說得一口流利英文、長相甜美清新，在眾多實況主中特別受到愛戴，如今她確定要來台灣學習中文3個月，24日更開心曬出錄取台灣大學的學生證，讓不少粉絲興奮不已。

▲企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

▲企鵝妹外型甜美，擁有大票粉絲關注，在台灣人氣也相當高。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

企鵝妹24日開實況和粉絲互動，除了分享在台灣超市採買的過程，不久後開心透露，有東西要拿出來給大家看，隨後便拿出一張悠遊卡，卡片翻轉過來後，竟是她就讀台灣大學國際華語研究所的學生證。原來，她近來要花3個月的時間，來台灣學習中文，也想藉此與粉絲有更多的互動。

▲企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

▲企鵝妹將在台灣大學3個月學中文。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

引人注意的是，企鵝妹的學生證上，除了印有清秀大頭貼照，以及生日與學號，上頭還印有她的中文名字「柳允進」。她也透過IG發文，開心用中文表示：「我已經準備好學習了。」

▲企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

▲企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

▲企鵝妹秀出學生證。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

過去直播時，企鵝妹也常會順口講幾句中文，在臉書上的貼文也都會有英、中、韓三種語言，圓圓大眼加上精緻的瓜子臉，以及曾在加州留學的高學歷等特質，也讓她吸了不少台灣粉絲。這次確定要來台灣唸書，企鵝妹也有提到，她的弟弟也會一起來台灣念書，也將會與台灣粉絲一起過聖誕節開趴。

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企鵝妹, 윰찌니, Jinny, 柳允進

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