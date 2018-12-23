大頭佛揭密「生子真相」！　罕見放閃暴牙B公主抱甜炸

記者劉宜庭／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）拍片時，除了老婆二伯會入鏡，身邊許多戴著面具的夥伴，例如藏鏡人、大頭佛和暴牙B等，也常勾起粉絲好奇。近來他推出10周年Q＆A問答影片，一口氣回答網友出的100道題目，其中也包括暴牙B和大頭佛的戀愛點滴，2人更罕見在鏡頭前放閃，意外掀起熱議。

▲大頭佛和暴牙B結婚約3年，2人從未公開露臉過。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

影片中，有粉絲問到為何夥伴們都戴著面具？大頭佛先是看了看蔡阿嘎，接著無奈表示，「當初就是有人（指蔡阿嘎）自己在那邊裝聰明，買了一個大頭佛，又戴不下去，就我很衰。」蔡阿嘎補充笑說：「誰戴得下就誰當大頭佛，就是妳了。」

至於「暴牙B」的由來，蔡阿嘎透露，其實第一次戴暴牙B的人，不是現在的暴牙B，「是我們之前的攝影師，他的名字有一個叫B，所以我就叫他暴牙B。」

▲大頭佛透露自己還沒有生小孩。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

大頭佛和暴牙B結婚3年多，外界好奇2人是否有生小孩了，她大方回答，「雖然我看起來很像生了，但是我還沒有。」至於當初暴牙B是怎麼追到大頭佛的？他自信笑說，「當然是靠我的帥臉阿。」接著，暴牙B更直接以公主抱的方式，將大頭佛抱起來轉圈，小倆口罕見在鏡頭前放閃，一旁的二伯見狀則笑說：「（暴牙B）腰要斷了。」

▲暴牙B公主抱大頭佛放閃。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

此外，不少人好奇，藏鏡人為什麼最近比較少出現？蔡阿嘎一開始開玩笑回說，「由愛生恨，因為他追不到我。」後來他表示，「我們其實三不五時會見個面，（藏鏡人）沒有不在，只是他因為在中南部工作比較忙，我們在台北嘛，他比較少時間上來，就這樣而已，他還在。」

▲藏鏡人因為在中南部工作，才比較少出現在鏡頭前。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▼蔡阿嘎100題Q＆A。（影片／取自YouTube／蔡阿嘎Life，如遭刪除請見諒。）